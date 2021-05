48 nouveaux logements sociaux bientôt construits dans Rivière-du-Loup–Témiscouata

Trois projets d'habitation sociale et abordable doivent être construits dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata, pour un total de 48 nouveaux appartements. Ces logements seront notamment destinés aux personnes âgées, aux personnes autistes, à des familles ou à des personnes seules.

La construction de ces unités d'habitation s'inscrit dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

L'annonce de la réalisation de ces logements sociaux et abordables a été faite par communiqué par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, jeudi.

Nous avons fait de l’habitation une priorité et même la pandémie n’a pas ralenti notre volonté de faire avancer des projets. Plus de 6500 logements ont été livrés par notre gouvernement ou sont en chantier aux quatre coins du Québec , soutient la ministre, toujours par communiqué.

Cette annonce survient, alors que le taux d'inoccupation des logements locatifs dans la région est au plus bas.