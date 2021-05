Une chanson pour sensibiliser aux risques de noyade

Le 8 juillet 2013, le chanteur gatinois Daniel Guay a dû sauver son fils de la noyade. Huit ans plus tard, alors que débute la saison de la baignade, il lance la chanson «Ça n’arrive pas qu’aux autres», inspirée de son histoire, pour rappeler aux parents de demeurer vigilants.

Un été, le petit William s’est faufilé à travers la clôture de sécurité, dont un bâton était défait, et s’est dirigé vers la piscine. Quelques instants plus tard, Daniel Guay s’est aperçu que son fils gisait au fond de l’eau. Après l’avoir sorti de la piscine, il a dû procéder aux manœuvres de réanimation. C’est la pire des choses qui peut arriver à un parent. Je ne souhaite ça à personne , se remémore l’interprète. Le temps n’existe plus. Dans ma tête, cela a duré une semaine, mais c’était tellement pas long, tout ça.

Si j’ai un message à transmettre, c’est justement la vigilance, la sensibilisation, parce qu’en tant que parent, même si on est les meilleurs parents du monde, c’est une histoire qui peut se produire quand même. Une citation de :Daniel Guay, chanteur gatinois

Avec sa chanson et son histoire, le Gatinois espère sensibiliser les parents aux risques de noyade, car un accident peut survenir très rapidement. On rentre dans la maison quelques secondes, quelques minutes. Les enfants sont à l’extérieur, c’est clôturé, mais ça prend une seconde, d’être absent en tant que parent, et ça se produit , souligne l’artiste.L’extrait Ça n’arrive pas qu’aux autres (Nouvelle fenêtre) figurera notamment sur le premier album de Daniel Guay, dont la sortie est prévue cet automne.