Le gouvernement oublie d'inviter le CSFP à un point de presse sur l’éducation

Michael Clair a fait les commentaires, mercredi, lors de son passage à l’émission On The Go de CBCCanadian Broadcasting Corporation , où il réagissait à une pétition signée par 115 parents qui réclament le retour immédiat à Terre-Neuve de la directrice générale du CSFPConseil scolaire francophone provincial . Kim Christianson est en télétravail en Ontario depuis plus d’un an.

Les signataires de la pétition critiquent, entre autres, l'absence de la directrice générale à certains points de presse organisés par le ministère de l’Éducation et le district scolaire anglophone, la seule autre commission scolaire de la province.

Depuis le début de la pandémie, le ministère de l’Éducation a organisé quatre conférences de presse où la direction du district scolaire anglophone était présente, mais le CSFPConseil scolaire francophone provincial n’y était pas.

Dans une déclaration, le ministère de l'Éducation, Tom Osborne, indique que nous invitons les districts scolaires s'ils sont directement touchés par une annonce ou une éclosion de COVID-19. Mais dans un cas, son ministère a convoqué les médias à une conférence de presse sur une éclosion dans la région de Saint-Jean, où il y a deux écoles francophones, sans inviter le CSFPConseil scolaire francophone provincial .

Nous n’avons pas été invités à la [conférence de presse du 15 février] et nous n’avons pas pris connaissance du point de presse avant qu’il soit déjà en cours , explique Michael Clair, au nom du conseil d'administration du CSFPConseil scolaire francophone provincial . Le gouvernement s’est excusé. [...] Nous n’avons pas reçu d'invitation.

[La directrice générale] a participé à toutes les conférences de presse organisées par le gouvernement auxquelles elle a été invitée , ajoute-t-il.

Précisions du ministre

Tom Osborne explique que son ministère a oublié d'inviter le CSFPConseil scolaire francophone provincial au point de presse du 15 février parce qu’il s’attendait à plus de questions sur le district scolaire anglophone.

J'avoue que nous nous sommes concentrés sur l'éclosion à l'école Mount Pearl Senior High et que nous nous attendions à plus de questions sur cette école et la commission scolaire anglophone , affirme le ministre Osborne.

Cependant, durant cette conférence de presse, nous avons eu des questions sur le CSFP, auxquelles j'ai répondu, et j'ai par la suite contacté Mme Christianson pour lui dire qu'elle serait invitée à tout autre annonce sur l'éducation à l'échelle provinciale. Une citation de :Tom Osborne, ministre de l'Éducation

Kim Christianson a participé à la plus récente conférence de presse du ministère, organisée le 11 mars dernier, même si le communiqué officiel du gouvernement n'a pas indiqué qu'elle serait présente.

Nous avons eu des discussions avec le CSFP et avons déterminé qu'il faudrait inviter le CSFP, même si l'annonce portait minimalement sur les écoles francophones, pour rassurer la communauté , explique le ministre.

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial n'était pas présent à une conférence de presse tenue le 26 février, où le ministre Osborne et le directeur général de la commission scolaire anglophone, Tony Stack, ont discuté d'un plan hybride pour l'enseignement dans 50 écoles anglophones. Pourtant, le ministre a annoncé de nouvelles règles sur les masques qui touchaient toutes les écoles de la province.

Le ministre indique que le CSFPConseil scolaire francophone provincial n'a pas participé à la conférence de presse organisée le 23 novembre dernier, parce que l'événement portait surtout sur une éclosion dans l'école Elwood Elementary, à Deer Lake. Un autre point de presse avec le président du conseil d'administration du district anglophone, qui a eu lieu le 14 décembre dernier, était pour annoncer un projet pilote qui aurait lieu dans 8 écoles anglophones, dit-il.

Des affirmations fausses et non fondées

Dans une déclaration publiée tard jeudi soir, Michael Clair, au nom du CSFPConseil scolaire francophone provincial , affirme vouloir assurer les étudiants, les parents, la communauté francophone et la province dans son ensemble que le CSFP a réussi à rester efficace et énergique pendant la pandémie, même si les employés du siège social travaillent à domicile.