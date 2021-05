La COVID-19 s’est peut-être propagée par des surfaces contaminées à l'hôtel Delta

Il y a maintenant 36 cas liés à l'ancien hôtel d’isolement désigné pour les voyageurs. De ce nombre, 10 cas sont directs et 26 cas sont des contacts de cas et des contacts de contacts , a confirmé mercredi le ministère de la Santé. Au moins un employé de l’hôtel a contracté le virus.

Jusqu’à présent, le ministère de la Santé a refusé de qualifier la situation d’éclosion. Or, le comité COVID-19 du Réseau Horizon sur les maladies infectieuses et les infections, la prévention et le contrôle, l'a décrite comme une épidémie dans une note adressée au personnel lundi.

L'expérience de la santé publique au cours des récentes éclosions de COVID-19 B.1.617 (le variant indien du virus) à la résidence Magee de l’Université du Nouveau-Brunswick ( UNBUniversité du Nouveau-Brunswick ) à Fredericton et à l'hôtel Delta de Fredericton a mis en évidence une très forte probabilité de transmission par contact/fomites , indique le mémo, obtenu par CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Les fomites sont des objets inanimés, comme les poignées de porte, les rampes d’escalier, les comptoirs, les téléphones et les claviers, qui peuvent être contaminés soit par les gouttelettes respiratoires expulsées par les personnes infectées, soit par la contamination croisée des mains.

L'infection se propage lorsque des personnes touchent ces objets ou ces surfaces et se touchent ensuite par inadvertance la bouche, le nez ou les yeux, explique la note interne du réseau Horizon intitulée Variants et transmission par fomites .

Bien que la sa anté publique ait refusé jusqu’à présent de qualifier la situation au Delta d’éclosion, elle y a mis en place des processus semblables à ceux que l'équipe provinciale de gestion rapide des éclosions, utilise lors d’une éclosion dans un foyer de soins.

La santé publique espère pouvoir contenir la situation au Delta, mais les nombreuses expositions du public dans de multiples contextes rendent la tâche très difficile , a déclaré la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

Un ascenseur sous la loupe à la résidence Magee de l’UNB

En ce qui concerne l’éclosion à la résidence Magee de l’ UNBUniversité du Nouveau-Brunswick , la santé publique croit que l'ascenseur de la résidence de sept étages était à la source de la transmission.

Environ 180 personnes vivent dans la résidence Magee de l'UNB à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Notre conclusion finale, basée sur le fait que nous n'avons rien trouvé d'autre, c'est notre meilleure hypothèse et conclusion à ce stade , a déclaré la semaine dernière Dre Russell.

Les autorités ont d'abord cherché à savoir si le système de ventilation était à l'origine de l'éclosion qui a donné lieu à au moins 13 cas confirmés et a contraint certaines personnes à rester en isolement jusqu'à dimanche dernier. Le risque lié à l'air recyclé dans l’immeuble a toutefois été qualifié de minime .

La ventilation de l’établissement a été fermée dès le 27 avril, soit la date où l’éclosion a été déclarée à la résidence Magee et ne sera pas réactivée avant que la santé publique ne donne son approbation.

Avec les informations de CBC