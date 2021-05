L’Alberta déclare la guerre aux cochons sauvages

Le Conseil des espèces invasives de l’Alberta lance une nouvelle campagne, « Squeal on Pigs », qui vise à s’attaquer aux problèmes persistants posés par les cochons sauvages dans toute la province en éduquant le public à ce sujet.

Les dirigeants du Conseil des espèces invasives de l’Alberta (AISC) espèrent que leur campagne Squeal on Pigs , adaptée d’une campagne du Montana, les aidera à suivre et contrôler les populations de cochons sauvages qui sont en croissance dans la province et ailleurs en Amérique du Nord depuis des décennies.

L’espèce est considérée comme invasive, car elle peut endommager les propriétés et les cultures, mais aussi propager des maladies au bétail et à d’autres animaux sauvages ou encore devenir des prédateurs pour les veaux, par exemple.

Selon l’ AISC Conseil des espèces invasives de l’Alberta , la première barrière dans sa lutte contre les cochons sauvages est l'ignorance des Canadiens des dangers posés par ces derniers.

Une étude conduite par des chercheurs de la Saskatchewan en 2013 montre notamment que la vaste majorité des municipalités rurales de la province, connue comme l’épicentre des cochons sauvages, n’avait pas conscience des risques associés à ces animaux, ni comment les gérer.

Megan Evans, la directrice générale de l’ AISC Conseil des espèces invasives de l’Alberta pense que la campagne vise justement à augmenter ce niveau de conscience et à encourager les Albertains à rapporter leurs observations de cochons sauvages ou les signes de la présence du mammifère.

Ils sont là et ils prospèrent. Nous voulons vraiment que les gens comprennent à quel point ils sont une menace pour l’environnement et l’économie , explique Mme Evans.

Sans compter que parfois, il est difficile de reconnaître les traces de leur passage, soutient Charlotte Schipp, de Porc Alberta. Les indices qu’ils laissent derrière eux sont souvent confondus avec ce que laisseraient des wapitis, des ours ou d’autres espèces , relève-t-elle

Les informations rapportées par le public sont transmises à Porc Alberta et au ministère de l’Agriculture et des Forêts qui ont mis en place un programme de suivi et d’éradication des sangliers.

La chasse, une nuisance aux efforts d’éradication

En revanche, les Albertains sont sommés de ne pas chasser l’espèce, car, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela peut nuire aux efforts d'éradication, selon les experts. Ces derniers estiment en effet que cela pourrait enseigner aux cochons sauvages à fuir devant les activités de chasse.

Les cochons sauvages sont arrivés au pays dans les années 1980 et 1990 en tant qu’espèce d’élevage dans le but de diversifier l’agriculture. Quand de nombreux spécimens se sont sauvés de leur enclos, ils se sont retrouvés dans la nature et se sont reproduits.

Alors qu’on en trouve un peu partout en Alberta, la majorité d'entre eux est au centre de la province.

Charlotte Schipp avoue néanmoins de pas avoir les chiffres exacts de la population actuelle, mais espère que la campagne pourra permettre de rassembler des données sur la question.

L’ AISC Conseil des espèces invasives de l’Alberta demande au public de signaler toute activité au numéro 310-FARM ou bien de visiter leur site Internet pour toute information complémentaire.

Avec les informations de Dave Gilson