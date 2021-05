Des exportations jamais vues en 40 ans au Port de Sept-Îles

L'année 2020 aura été la deuxième plus productive de l'histoire du Port de Sept-Îles relativement à la marchandise manutentionnée.

33 millions de tonnes de marchandises, principalement du minerai de fer, ont été chargées sur des navires aux terminaux du centre-ville de Sept-Îles et ceux de Pointe-Noire.

De telles statistiques n'avaient pas été atteintes depuis 1979.

Ce volume là de 33,1 millions de tonnes nous a permis de regagner le troisième rang des ports canadiens en termes d'activité et de trafic portuaire. On en est fier, on retourne à un niveau qu'on a déjà connu dans les belles années 70 lorsque le marché du fer était très intense , indique PDGprésident-directeur général du port, Pierre D. Gagnon.

Le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon Photo : Radio-Canada

Le Port du Sept-Îles rapporte un chiffre d'affaires de 24,6 millions de dollars pour 2020, une hausse de 18 % par rapport à 2019.

L'organisation se félicite aussi d'avoir diminué ses dépenses et d'avoir fini l'année avec un résultat global de près de 13 millions de dollars.

L'effervescence du l’industrie du minerai de fer et l’augmentation probablement des exportations de minerai n’effraie pas du tout le Port du Sept-Îles.

Quai multiusager de Pointe-Noire dans la baie de Sept-Îles. Photo : Port de SEpt-pIles

Son PDG explique que le terminal multiusager de Pointe-Noire n’est actuellement utilisé qu’à environ le quart de sa capacité maximale.

Le Port du Sept-Îles a toutefois du débourser 5 millions et demi dollars dans le cadre d'un litige maintenant réglé qui l'opposait à la compagnie de construction Pomerleau. Ce sont des frais de cour et des frais de pénalité par rapport au règlement , explique Pierre Gagnon. Ces frais viennent s’ajouter au montant de 13 millions que le Port a dû verser à Pomerleau en compensation.