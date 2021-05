Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc dans une nouvelle série cet automne

Noovo diffusera cet automne ...Moi non plus, une nouvelle comédie dramatique. L’idée originale est de Catherine-Anne Toupin, qui en est aussi la scénariste avec Karina Goma.

Outre Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc, qui tiennent les rôles principaux, la distribution sera complétée par Pierre Curzi, Christiane Pasquier, Frédéric Pierre, Alice Pascual, Schelby Jean-Baptiste, Sarah-Maxine Racicot et Dylan Walsh.

La série de 10 épisodes de 30 minutes se déroule dans l’arène politico-médiatique québécoise. Sarah Beaulieu (Catherine-Anne Toupin) est ministre de l’Éducation jusqu’à ce qu’un scandale retentissant la fasse brutalement tomber de son piédestal et ravage sa vie professionnelle et personnelle. Se produit alors l’impensable : pour tenter de redorer son image, elle devient coanimatrice d’une émission de radio avec son plus grand détracteur, Christian Lamontagne (Vincent Leclerc)! Au gré de leurs débats enflammés, une attirance mutuelle se développe. Cela vient déjouer leurs plans de vie et de carrière , peut-on lire dans le communiqué.

Le personnage de Catherine-Anne Toupin, mère célibataire de 45 ans qui vit avec son père de 73 ans, Léopold Beaulieu (Pierre Curzi), un professeur d’éducation physique à la retraite, qui a élevé seul sa fille après la mort prématurée de sa femme.

Christiane Pasquier jouera le rôle de Claire Paré, la mère de Vincent Lamontagne, qui vient de racheter une station de radio.

Les tournages de ...Moi non plus doivent commencer dans les prochaines semaines.