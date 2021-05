La situation s'améliore en Ontario, selon le groupe d'experts

Un déconfinement à la mi-juin et les progrès de la vaccination permettraient aux Ontariens de profiter de l'été, selon la Table de concertation sur la modélisation qui conseille le gouvernement Ford.

Les restrictions en place permettent à la province de mieux contrôler la pandémie, selon de nouvelles projections rendues publiques jeudi.

En continuant à vacciner et en maintenant une partie des restrictions en place jusqu'à la mi-juin, la situation permettrait d'avoir un bel été. Si nous sommes prudents et prenons nos précautions, nous pouvons continuer sur cette lancée, estime le Dr Adalsteinn Brown, de l'École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Le gouvernement ontarien doit annoncer plus tard en après-midi, ce qu'il adviendra de l'ordre de rester à la maison, qui est en vigueur jusqu'au 2 juin.

Si certaines restrictions sont levées à cette date, les cas vont augmenter. La réouverture des écoles le 2 juin est également une possibilité, selon le groupe d'experts, mais entraînerait aussi une hausse des infections de 11 %.

Le Dr Brown prévient aussi que les scénarios présentés jeudi ne tiennent pas compte de l'apparition possible de nouveaux variants. Toutefois, plus le nombre de cas sera bas, explique-t-il, plus nous serons en mesure de contrôler la situation si de nouveaux variants apparaissent.