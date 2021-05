Les habitants de Prince Albert et Buckland autorisés à rentrer chez eux

Les autorités annoncent que les habitants de Prince Albert et Buckland sont désormais autorisés à rentrer chez eux. Le feu de forêt est maîtrisé.

Le feu est maîtrisé depuis 8 h 30 jeudi, selon les informations données en fin de matinée par le vice-président des opérations de l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, Steve Roberts.

Nous utilisons le terme maîtrisé pour dire que le feu ne se répandra pas davantage , a-t-il expliqué lors du point de presse en fin de matinée.

Les habitants qui ont été évacués à Prince Albert et à Buckland ont pu regagner leurs domiciles à partir de 17 h, selon le chef des pompiers de Prince Albert, Kris Olsen.

Le chef des pompiers de Prince Albert, Kris Olsen, lors d'une conférence de presse pour parler du feu de forêt Cloverdale. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

C’est formidable., nous sommes si heureux, nous avons appris que nous pourrons retourner à la maison, c’est incroyable , déclare Anna Cholodnuick, une habitante de Prince Albert.

Les évacués de Garden River doivent encore attendre avant de pouvoir rentrer chez eux.

Une cinquantaine de personnes soutenues

Cinquante-neuf personnes au total ont été inscrites sur la liste officielle mise en place par la Ville de Prince Albert et ont bénéficié du service d’aide alimentaire et vestimentaire fourni au sein du centre Margo Fournier.

Sur les 59 personnes évacuées, 40 ont été hébergées à l’hôtel et les autres ont pu trouver une solution de rechange dans leurs familles ou chez des amis , a confirmé la directrice des urgences et de la cellule de crise mise en place dans la zone, Joan Hrycyk.

Les travaux sur les réseaux d’eau et d’électricité continuent

Les quelque 8000 clients de SaskPower encore sans électricité, vivant entre le nord de Prince Albert et la région de La Ronge, devraient avoir du courant vers 20 h jeudi, a confirmé SaskPower ce matin. Les travaux se poursuivent sur la ligne principale de transmission d’électricité. SaskTel précise que les services de téléphonie et d’Internet sont désormais rétablis pour les communautés d’Emma Lake et Missinipe.

Une équipe de SaskPower s'affaire à rétablir l'électricité suite au feu de forêt Cloverdale, près de Prince Albert en Saskatchewan, le 20 mai 2021. Photo : Fournie par SaskPower

Des tests vont être effectués sur les réseaux d’eau à Stanley Mission où l’incendie a provoqué des pannes des infrastructures d’approvisionnement en eau potable.

L’Agence de sécurité de l’eau a précisé avoir publié un avis de prudence quant à la consommation d’eau.

Elle précise aussi qu’un générateur assure pour le moment l’approvisionnement en eau potable dans la communauté de Stanley Mission.

La circulation routière reprend doucement

L'autoroute 55 a réouvert à la circulation à 17 h. Les automobilistes doivent toutefois limiter leur vitesse à 60 km/h afin de permettre aux services d'urgence de continuer à travailler. Les pompiers restent sur place pour sécuriser les infrastructures et les maisons environnantes. Le feu n’est pas encore éteint et nos équipes continuent leur travail sur place , a déclaré Steve Roberts

Une enquête en cours

Le feu qui s’est déclaré au nord de Prince Albert lundi, a brûlé une surface d’environ 5583 hectares. M. Roberts a expliqué qu’une enquête était en cours pour trouver l’origine du feu.

Pour le moment, aucune piste n’est mise en avant.