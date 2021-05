Traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins : une longue histoire de mobilisation citoyenne

Après une saison d’absence, l’Héritage 1 reprendra du service vendredi à la traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins. Très attendu, ce retour fait suite à une importante mobilisation citoyenne entre l’automne 2019 et l’hiver 2020, la plus récente d’une série de luttes menées par les communautés des Basques et de la Haute-Côte-Nord dans les dernières décennies.

Ça fait près de 40 ans que je suis dans le monde municipal à Trois-Pistoles et, depuis toutes ces années, il y a toujours eu des batailles citoyennes pour avoir gain de cause pour cette traverse-là , souligne le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

Il garde de vifs souvenirs de l’année 2008, lorsque l’Héritage 1 avait repris le service après trois ans d’absence, à la suite de travaux de réfection aux quais de Trois-Pistoles et des Escoumins.

Ces infrastructures étaient, à l’époque, propriété du gouvernement fédéral. Ça a coûté 18 millions pour refaire les deux quais, avec une promesse que les milieux gardent le quai par la suite , rappelle Jean-Pierre Rioux.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux (archives) Photo : Radio-Canada

Il raconte que les citoyens s’étaient auparavant mobilisés pour assurer la survie du service de traversier entre les Basques et la Haute-Côte-Nord. C'était des marches dans les rues de la ville, jusqu’au parlement , se souvient le maire de Trois-Pistoles.

Ces souvenirs rappellent les événements survenus à partir de novembre 2019, après que le ministère des Transports du Québec a refusé d’accorder le financement nécessaire à la mise aux normes de l’Héritage 1, jugeant que le navire était en fin de vie.

Le comité citoyen Sauvons l’Héritage avait alors été mis en place et la Compagnie de navigation des Basques, responsable de la traverse, avait présenté une contre-expertise selon laquelle le navire pourrait naviguer au cours des 40 prochaines années si les travaux de réfection étaient effectués.

En mars 2020, le gouvernement caquiste est finalement revenu sur sa décision en accordant une aide de près de 5 millions de dollars pour la restauration de l'Héritage 1.

En mars 2020, des manifestants se sont rendus à Québec pour souligner l'urgence d'agir dans le dossier de l'Héritage 1. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le maire de Notre-Dame-des-Neiges et secrétaire de la Compagnie de navigation des Basques, Jean-Marie Dugas, indique que l’appui des citoyens a été déterminant. On trouvait ça difficile, reconnaît-il. On rencontrait les gens de Québec et ça allait bien, puis ça allait mal, puis ça allait bien, puis ça allait mal.

De voir que la population tenait à la traverse, ça a donné un bon boost. On s’est remis à l’ouvrage pour arriver à convaincre le gouvernement, ce qui a été fait! Une citation de :Jean-Marie Dugas, secrétaire de la Compagnie de navigation des Basques

Une traverse rassembleuse

Si, au fil des décennies, les résidents des Basques et de la Haute-Côte-Nord ont continué de se battre pour conserver ce service, c’est en partie en raison de l’apport économique de la traverse pour leurs communautés. Les gens arrêtent, ils prennent de l’essence, ils arrêtent au restaurant et vont à l’occasion dans nos hôtels et motels , souligne Jean-Marie Dugas.

Je pense que, d’abord et avant tout, c’est un cri du cœur des gens de la communauté pour s’assurer un avenir décent et maintenir les activités économiques qui se déploient sur le territoire , ajoute Guillaume Legault, porte-parole du comité Sauvons l’Héritage.

Guillaume Legault, porte-parole du comité citoyen Sauvons l’Héritage, lors d'une manifestation en décembre 2019. Photo : Radio-Canada

Cependant, outre le rôle économique de ce service de transport, la traverse représente un lien émotif chez plusieurs. Pour eux, l'image du bateau qui fait le lien entre les deux rives du Saint-Laurent fait partie du patrimoine de Trois-Pistoles et des Escoumins.

Moi, l’amour que j'ai du navire a commencé quand j’étais tout petit. Aller voir le bateau sur le bout du quai à Trois-Pistoles, quand il partait, quand il arrivait, c’est une coutume. Une citation de :Jean-Philippe Rioux, capitaine de l’Héritage 1

Selon le capitaine du navire, la mobilisation entourant le financement des travaux aura permis de constater que cet attachement semble se transmettre aux nouveaux venus dans la région, qui ont été nombreux à s'impliquer dans le comité Sauvons l’Héritage .

On voit qu’il y a beaucoup de gens qui viennent s’installer et ils reprennent ce même sentiment d’appartenance au navire, dit Jean-Philippe Rioux. Je trouve ça vraiment important d’essayer de conserver ce lien-là.

Le capitaine de l'Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, devant le navire pendant les travaux de réfection. Photo : Compagnie de navigation des Basques

Aux yeux de certaines personnes, le modèle de gestion de la Compagnie de navigation des Basques serait l'une des explications de l’implication des citoyens dans le dossier de la traverse. Les municipalités de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges et des Escoumins ainsi que la Première Nation des Innus d'Essipit en sont les actionnaires majoritaires.

Je pense que c’est un très beau modèle de concertation, affirme la préfète de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil. Il y a quand même quatre communautés qui se sont alliées. Il faut retenir les forces que ce partenariat peut donner dans la mobilisation.

C’est aux contribuables et aux membres de la communauté, le service de traversier , ajoute le chef de la Première Nation des Innus d'Essipit et président de la Compagnie de navigation des Basques, Martin Dufour.