Céline Dion donnera 11 concerts supplémentaires à Las Vegas

Après ses 10 concerts prévus entre le 5 et le 20 novembre au tout nouvel hôtel Resorts World Las Vegas, la diva québécoise remontera sur scène les 19, 21, 22, 25, 26, 28 et 29 janvier, puis les 1er, 2, 4 et 5 février 2022.

Les billets pour les concerts de novembre, janvier et février seront mis en vente lundi à partir de 13 h, heure de l’Est.