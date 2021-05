Une ex-ambassadrice du Canada en Israël a travaillé pour Black Cube, une firme de renseignement israélienne

Black Cube est une firme controversée, formée d'anciens membres du Mossad et d'autres agences de renseignement israéliennes.

Des messages que Mme Bercovici a adressés à un client potentiel de Black Cube et que Radio-Canada a pu consulter, font référence au fait qu’elle a déjà occupé le poste d’ambassadrice.

La porte d’entrée des bureaux de l’agence israélienne de renseignement Black Cube dans un gratte-ciel de Tel-Aviv en Israël. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Raphael Satter

Black Cube a fait les manchettes en 2017 quand il a été révélé que Harvey Weinstein, le producteur de cinéma hollywoodien, avait embauché la firme pour déterrer des informations sur les femmes qui l'accusaient d'agression sexuelle et sur les journalistes qui enquêtaient sur cette affaire.

Au Canada, Black Cube a été critiquée par un tribunal ontarien pour avoir tenté de discréditer un juge torontois en essayant de lui faire dire des commentaires antijuifs lors de rencontres enregistrées à son insu.

Vivian Bercovici a été nommée ambassadrice du Canada en Israël par Stephen Harper en janvier 2014, et relevée de ses fonctions par Justin Trudeau en juin 2016.

Dans les messages dont Radio-Canada a pris connaissance, l’ex-ambassadrice échange avec un client potentiel de Black Cube en 2019.

Vivian Bercovici communique, entre autres :

qu’elle travaille pour Black Cube;

qu'elle peut lui fournir des services comme de la surveillance secrète, l'obtention de renseignements cachés sur la vie privée de tierces parties et le repérage de leurs comptes en banque et de leurs avoirs;

qu'elle sera l’une des personnes à veiller personnellement sur les opérations;

que Black Cube est d’avis que la firme peut aider le client à atteindre son objectif;

qu'elle a déjà occupé le poste d’ambassadrice du Canada en Israël.

Radio-Canada a choisi de ne pas divulguer tous les détails ni tous les messages obtenus afin de préserver l'identité de sa source.

Ces messages ont été communiqués à Radio-Canada alors que Vivian Bercovici et certaines des personnes qui l’appuient, comme son amie la sénatrice Linda Frum, accusaient Radio-Canada/CBC de faire preuve d'antisémitisme dans ses reportages sur l'ex-ambassadrice.

L’ambassadrice Vivian Bercovici et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de la visite du premier ministre Stephen Harper, en 2014. Photo : Facebook Ambassade du Canada en Israël

Mme Bercovici, qui habite en Israël, n'a pas donné suite à nos questions, même au terme du délai supplémentaire que Radio-Canada lui a accordé à la demande de son avocat, William McDowell, du cabinet torontois Lenczner Slaght.

Nous cherchions à savoir, entre autres, quand elle a commencé à travailler pour Black Cube et si elle travaillait toujours pour la compagnie.

Pour sa part, Black Cube, par la voix de son avocat, a nié catégoriquement tout lien d'emploi passé ou présent avec Vivian Bercovici.

Black Cube n'a jamais embauché Mme Vivian Bercovici, soit directement, comme employée, sous-traitante ou consultante, ou indirectement, par l'entremise d'une filiale ou d'une tierce partie , nous a écrit en anglais l'avocat Jonathan Abrams, du cabinet britannique Gregory Abrams Davidson Solicitors.

Le dirigeant de Black Cube, Dan Zorella, quittant les bureaux de l’entreprise. Photo : Wikimedia / Yossi Aloni

Nous tenons à souligner que les activités et les méthodes de Black Cube sont approuvées par des experts juridiques hautement respectés partout où la compagnie travaille, ce qui permet de s'assurer que Black Cube respecte pleinement les lois qui s'appliquent , a ajouté l'avocat Abrams.

Black Cube a des bureaux à Tel-Aviv, à Londres et à Madrid.

La compagnie a aussi menacé d'intenter une poursuite contre Radio-Canada si nous allions de l'avant avec la publication de ce texte.

Black Cube et ses opérations canadiennes

Black Cube a déjà mené des opérations controversées au Canada.

La firme a notamment tendu un piège à un juge torontois qui avait rendu une décision défavorable à son client, Catalyst Capital Group, une société d'investissement privée.

Nous n'avons aucune indication que Vivian Bercovici a participé à cette opération. Mais cette affaire met en lumière certains liens de Black Cube au Canada.

Catalyst a embauché, en 2017, Tamara Global Holdings, une firme israélienne d'enquête et de sécurité, qui a retenu à son tour les services de Black Cube et aussi de Psy Group, une firme de renseignement israélienne qui n'existe plus aujourd'hui.

Yossi Tanuri, dirigeant de Tamara Global Holdings qui a embauché Black Cube et Psy-Group en 2017 pour le compte de la firme canadienne Catalyst Capital Group. Yossi Tanuri a aussi été directeur général des Fédérations juives du Canada-UIA de 2004 à 2019. Photo : Facebook/Fédérations juives du Canada-UIA

Ces compagnies devaient aider Catalyst dans son litige contre une entreprise rivale.

Les firmes ont organisé une vaste opération secrète dont l'un des buts était de discréditer le juge Frank Newbould, qui avait déjà tranché contre Catalyst dans une décision.

En utilisant une fausse identité, un agent de Black Cube a obtenu un rendez-vous avec le juge et a essayé de l'amener à tenir des propos antijuifs durant des rencontres enregistrées à son insu.

Essentiellement, nous essayons de prouver qu’il est un raciste, un antisémite dépravé, et nous essayons de trouver des informations qui pourraient le présenter sous un jour aussi négatif que possible , a écrit en anglais un agent de Psy Group à un agent de Black Cube, selon une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario rendue publique en mars 2021.

Cette décision de la Cour a révélé de nouveaux détails sur les activités de ces compagnies israéliennes de renseignement au Canada.

Mais le fait que Tamara Global Holdings a agi comme intermédiaire entre Catalyst et les firmes Black Cube et Psy Group est public depuis au moins 2018.

En juin 2019, le départ de Yossi Tanuri de la direction de la Fédérations juives du Canada-UIA a été souligné par une fête au domicile torontois de la sénatrice Linda Frum. Photo : Twitter

Tamara Global Holdings est dirigée par Yossi Tanuri, un ancien commandant d'une escouade d'élite de l’Armée de défense d’Israël, selon ses notes biographiques.

M. Tanuri était aussi le directeur général des Fédérations juives du Canada-UIA de 2004 à 2019.

Nous avons demandé à l'organisation si elle était au courant des liens qu'entretenait Yossi Tanuri avec des firmes de renseignement alors qu'il occupait le poste de directeur général. Les Fédérations juives du Canada-UIA n'ont pas répondu à nos courriels. Il en va de même pour M. Tanuri.

Nous avons aussi communiqué avec la sénatrice conservatrice Linda Frum, qui est membre du conseil d'administration des Fédérations juives du Canada-UIA depuis 2017.

Une fête pour souligner le départ de M. Tanuri de son poste de directeur en 2019 a eu lieu au domicile de Mme Frum.

La sénatrice Linda Frum est une amie personnelle de l’ancienne ambassadrice Vivian Bercovici et dit ne pas être au courant des activités de Mme Bercovici pour la firme de renseignement Black Cube. Photo : Facebook

La sénatrice affirme qu'elle n'était pas au courant des liens entre Yossi Tanuri et des firmes de renseignement alors qu'il était directeur général. Elle a aussi affirmé qu'elle n'avait aucune réaction devant la description de ces liens dans la récente décision de la Cour.

Nous avons également demandé à Mme Frum si elle savait que son amie Vivian Bercovici avait travaillé pour Black Cube. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous parlez , a-t-elle répondu.

Black Cube est dangereuse, parce qu'elle ne respecte pas les règles éthiques Une citation de :Un expert en renseignements commerciaux joint en Israël

Le professeur Avner Barnea soutient que Black Cube n'est même pas proche du code d'éthique établi par l'organisme international Strategic and Competitive Intelligence Professionals, qui regroupe des professionnels du renseignement d'affaires et dont il est membre du comité-conseil.

Le professeur Avner Barnea, spécialiste en renseignement d’affaires et membre du comité-conseil de SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals). Photo : Flickr/Bar-Ilan University

Sur son site web, Black Cube se présente comme un groupe de vétérans des agences de renseignement israéliennes d'élite qui offre des solutions sur mesure à des défis commerciaux et juridiques complexes.

Le professeur Barnea affirme que Black Cube mène des activités qui seraient peut-être permises pour une agence gouvernementale de renseignement, mais inacceptables pour une entreprise privée.

La lettre mystérieuse

C'est une lettre mystérieuse qui est à l'origine de l'enquête de Radio-Canada.

En janvier 2021, Radio-Canada a reçu copie d'une lettre signée par Vivian Bercovici et adressée à l'homme d'affaires torontois et partisan libéral Alan Bender.

Dans cette lettre, datée de novembre 2019, l'ex-ambassadrice offre de laisser tomber sa poursuite contre le gouvernement du Canada en guise de remerciement à l'endroit de M. Bender pour lui avoir sauvé la vie.

La lettre a été envoyée par une source anonyme, mais Radio-Canada a été en mesure de confirmer que c'est Mme Bercovici qui l'a écrite.

En 2018, elle avait intenté une poursuite contre le gouvernement du Canada, soutenant entre autres que le gouvernement Trudeau avait agi de mauvaise foi en la remerciant et qu'il l'avait privée d'une part de ses indemnités.

Cette poursuite a maintenant été réglée, mais les détails sont protégés par une entente de confidentialité.

Dans un entretien téléphonique, en janvier 2021, M. Bender, qui est médiateur international, avait expliqué à Radio-Canada que des figures politiques importantes, dont l'une d'Israël, lui avaient demandé de venir en aide à Mme Bercovici.

Il soutenait avoir sauvé la vie de Mme Bercovici ainsi que sa réputation professionnelle et personnelle.

L’homme d’affaires torontois et partisan libéral Alan Bender a affirmé à Radio-Canada, en janvier dernier, qu’il avait sauvé la vie de l’ancienne ambassadrice Vivian Bercovici de même que sa réputation personnelle et professionnelle. Photo : www.alanbender.ca

Il n'avait pas voulu donner davantage de détails sans la permission de l'ex-ambassadrice, qui, elle, n'avait pas voulu commenter.

Nous avons contacté à nouveau M. Bender pour lui demander cette fois si le danger qui pesait contre la vie de Mme Bercovici était lié à ses activités pour le compte de Black Cube. M. Bender n'a pas voulu commenter.

Certaines des décisions et des dépenses de Mme Bercovici durant son mandat comme ambassadrice ont fait réagir des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, comme elle l'a elle-même reconnu dans sa poursuite.

À la demande de l’ambassadrice Vivian Bercovici, le gouvernement canadien avait loué des espaces à bureau à l’extérieur de l’ambassade dans cet édifice de Tel-Aviv. Photo : AVIV Group

Mme Bercovici avait insisté pour avoir des bureaux à l'extérieur de l'ambassade, une décision jugée hautement inhabituelle par plusieurs hauts fonctionnaires. Radio-Canada/CBC a accordé la confidentialité à ses sources puisqu'elles n’ont pas la liberté de parler publiquement.

La location de locaux au 22 boulevard Rothschild à Tel-Aviv avait été approuvée par le ministère des Affaires étrangères, comme l'a déjà souligné l'avocat de Mme Bercovici.

Vivian Bercovici, la sénatrice Linda Frum et d'autres, y compris des organisations juives, ont critiqué l'utilisation de sources confidentielles dans un reportage précédent de Radio-Canada/CBC, l'accusant d'avoir permis l'utilisation de l'insulte de la double-loyauté.

Le reproche fait aux citoyens juifs de servir davantage Israël que les intérêts de leur propre pays, en fonction du contexte, est un exemple cité dans la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, adoptée par le gouvernement du Canada en 2019.

Les préoccupations soulevées par les fonctionnaires à qui Radio-Canada a parlé avaient trait à certains comportements et décisions de l'ambassadrice qui étaient jugés hautement inhabituels pour une diplomate. Durant les entrevues avec ces fonctionnaires, aucun d'entre eux n'a démontré un penchant antisémite.