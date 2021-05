Pas de retour en classe ce printemps : les parents se résignent

Le gouvernement a annoncé mercredi le prolongement des mesures de confinement destinées à freiner la contagion. L’enseignement va donc se poursuivre à distance jusqu’à la fin des classes ce printemps.

Les parents sont déçus, même s'ils comprennent la situation, selon la présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, Caroline Arsenault.

On pouvait un peu s’y attendre même si on avait de l’espoir que les écoles pourraient possiblement rouvrir, mais on savait que cette troisième vague semble être difficile à atténuer. Il faut encore faire des efforts pour rester à la maison, demeurer en confinement. Même si je pense que beaucoup de parents sont déçus que les enfants ne peuvent pas retourner à l'école, on avait pu voir ça venir , explique Caroline Arsenault.

Caroline Arsenault, présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Photo : Zoom/Radio-Canada

Les contraintes des classes et du travail à distance ne sont pas faciles pour toutes les familles, ajoute-t-elle.

Tout le monde essaie de trouver son propre espace pour travailler et gérer aussi l’école, les enfants, le travail des parents, les besoins de gestion de ménage et de s’occuper de tout le monde. C’est vraiment difficile pour les familles. Il faut l’avouer. Pour moi, l’important, c’est toujours de rassurer les parents qu’on fait ce qu’on peut, on fait de notre mieux, mais de ne pas trop se faire de soucis. L'important, c’est de passer cette période évidemment , affirme Caroline Arsenault.

Le Conseil scolaire acadien provincial s'attendait aussi au prolongement du confinement, selon sa coordonnatrice des communications, Stéphanie Comeau.

Autant qu’on aurait aimé recevoir nos élèves avant la fin de l’année, on doit suivre les restrictions de santé publique, et avec les nombres et les cas qui s’en venaient, on s’y attendait un peu, que c’était ça la réponse qu’on allait recevoir , indique Stéphanie Comeau.

Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du Conseil scolaire acadien provincial. Photo : Zoom/Radio-Canada

Comme on le sait, la meilleure place pour nos élèves, pour l’éducation, c’est à l’école. Mais avec les cas de COVID-19 qui sont un peu élevés, pour la sécurité de tous on sait que rester à la maison et rester avec l’horaire qu’on a et faire l’éducation à la maison, c’était une bonne décision , reconnaît Stéphanie Comeau.

Mme Comeau ajoute que les élèves connaissent malgré tout de très bons succès dans leur apprentissage. Elle précise que tous ceux qui avaient besoin des outils technologiques appropriés ont reçu le nécessaire.

La Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi 83 nouveaux cas de COVID-19 pour un total ce jour-là de 1262 cas actifs connus des autorités médicales. Le gouvernement a aussi annoncé la mort de deux personnes atteintes pour un total de 74 décès attribués à cette maladie infectieuse depuis le début de la pandémie.

Avec des renseignements d’Héloïse Rodriguez