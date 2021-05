COVID-19 : 89 cas à Ottawa, 21 en Outaouais et 6 dans l'est ontarien

Les nouvelles infections rapportées à Ottawa et en Outaouais sont relativement stables, alors que l'est ontarien enregistre sa croissance la plus faible depuis février dernier.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) fait état de 89 nouveaux cas de COVID-19 dans la population.

Aucun décès n’est rapporté au cours des 24 dernières heures, à Ottawa.

Au total, 26 357 cas ont été rapportés depuis le printemps 2020 dans la capitale fédérale. Selon les données de SPOSanté publique Ottawa , 1005 cas sont toujours actifs. Au total, 539 personnes sont décédées après avoir contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa indique, sur son site, que 58 personnes sont toujours hospitalisées, dont 17 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente une légère diminution comparativement au jour précédent.

Un décès de plus en Outaouais

En Outaouais, 21 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés par les autorités de la santé, et on déplore un nouveau décès.

Par ailleurs, il y a une nouvelle flambée en cours au centre de détention de Gatineau. Sept détenus et un employé sont touchés par le virus.

Au total dans la région, le bilan s’élève désormais à 11 929 cas répertoriés depuis le début de la pandémie et 209 décès liés à la COVID-19.

Selon le plus récent bilan, 25 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais, dont quatre personnes se trouvent aux soins intensifs.

Pour l'ensemble du Québec, on compte 662 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès de plus des suites de la maladie, selon les chiffres annoncés jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Parmi ces nouveaux décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures. Six ont été enregistrés entre le 13 et le 18 mai, et un autre s'est produit avant le 13 mai.

Ce plus récent bilan porte le total à 11 066 morts des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Très faible hausse dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte six nouveaux cas, jeudi. Il s'agit de la plus faible hausse depuis le 11 février dernier.

Actuellement, 177 cas sont actifs sur le territoire, qui est aux prises avec deux éclosions.

Neuf personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus, dont trois se trouvent aux soins intensifs.

Le bilan des décès reste stable, avec 103 victimes de la maladie depuis le début de la pandémie.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario doit faire une mise à jour de la situation en après-midi.

Au niveau provincial, alors que le premier ministre Doug Ford doit dévoiler son plan de déconfinement jeudi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 augmente au-dessus des 2000, après deux jours de suite sous cette barre.

Santé publique Ontario confirme 2400 nouveaux cas de COVID-19 et 27 décès de plus, jeudi.

Il s'agit du nombre le plus élevé d'infections en une journée depuis dimanche.