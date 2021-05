Balarama Holness se lance dans la course à la mairie de Montréal.

En conférence de presse pour annoncer sa candidature à la mairie, M. Holness a dit vouloir avec son nouveau parti changer la culture politique de la Ville, notamment en mettant de l’avant les Montréalais qui ne se retrouvent pas dans les politiciens qui les représentent.

Nous allons présenter des candidats de qualité qui vont représenter les valeurs et la diversité montréalaise. Nous allons créer un pont entre l’Hôtel de Ville et la ville de Montréal. […] On va répondre aux besoins réels des gens et on va mettre les gens avant la politique , déclare-t-il.

Pourtant, bien qu’il parle de diversité et qu’il affirme que certains Montréalais ne se retrouvent pas culturellement dans leurs représentants politiques, Balarama Holness affirme du même souffle qu’il ne veut pas mettre ce thème au centre de sa campagne électorale.

La diversité à Montréal, pour moi, c’est automatique. On n’a pas à en discuter. Ce qu’on veut aborder, ce sont les petites entreprises, le transport, l’environnement, la culture. On a des besoins réels. Une citation de :Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal

Cette campagne ne porte pas sur les minorités et la majorité. Il s’agit de rassembler Montréal, que chaque Montréalais se voit dans ce parti , ajoute M. Holness.

Après sa défaite comme candidat à la mairie de Montréal-Nord en 2017, Balarama Holness avait accusé Projet Montréal de l'avoir utilisé comme minorité visible sans lui donner les moyens d'être élu.

Il avait ensuite recueilli 22 000 signatures pour une pétition réclamant la tenue d'une consultation publique sur le racisme systémique à Montréal.

Le programme du parti pour bientôt

Le programme de Mouvement Montréal sera présenté dans les quatre prochaines semaines, a laissé savoir le nouveau chef politique, en même temps que les candidats des arrondissements Ville-Marie, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le programme a été élaboré au cours des quatre dernières années par son équipe, entre autres en discutant avec des organisations communautaires montréalaises, spécifie-t-il.

Refusant d'en dévoiler trop d’éléments, M. Holness a quand même laissé filtrer qu’il comptait donner plus d’autonomie aux arrondissements et créer des pôles économiques spécifiques à chacun.

Il vise entre autres à améliorer la situation économique de quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies en donnant un congé de taxes aux entreprises désirant s’y installer.

On peut revitaliser autre chose que le centre-ville, le Plateau ou Ville-Marie. Une citation de :Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal

Il a également critiqué le plan 20/20/20 de Projet Montréal, qui vise à forcer la construction de logements sociaux, abordables et familiaux dans les grands projets immobiliers de la métropole. Selon lui, ce plan est une bonne idée, mais a besoin d’améliorations, notamment au chapitre du logement abordable.

Ce n’est pas 20 % des familles qui ont accès à un logement, mais 1 %, parce qu’ils ne sont pas abordables. C’est seulement 10 % de réduction par rapport au taux du marché , note-t-il.

En lutte avec des politiciens de qualité

Balarama Holness dit être là pour gagner. Il pense pouvoir remporter des voix chez les 60 % de Montréalais qui n’ont pas voté lors des dernières élections municipales et qui sont désenchantés de la politique. Des idées innovatrices et inclusives et des candidats atypiques qui ne sont pas des politiciens de carrière, mais de vrais Montréalais qui se soucient des vrais problèmes devraient l'aider à les rallier, croit-il.

Le candidat à la mairie situe par ailleurs Mouvement Montréal au centre de l’échiquier politique. Je suis modéré, centriste. On veut éliminer ce discours-là portant sur la droite et la gauche pour unir la ville , précise-t-il.

M. Holness dit être conscient qu’il fait face à des politiciens de qualité , mais affirme encore une fois que les nouvelles idées que son parti propose feront la différence.

Il ne cache pas que Valérie Plante a fait du bon travail avec l’environnement, le transport et le logement . Et que Denis Coderre amène l’expérience et un certain élément de sécurité .

Mais cet aveu fait partie, assure-t-il, de sa vision rafraîchie de la politique.

Ils ont fait un bon travail. Pourquoi on doit se lancer des roches? On est un parti qui va dire la vérité et qui va donner du crédit quand il se doit. On va changer la culture de la politique à Montréal , insiste-t-il.

Balarama Holness est né à Montréal d’une mère Québécoise francophone et d’un père immigrant jamaïcain anglophone, qui se sont rencontrés, pour l’anecdote, lors d’un spectacle de Bob Marley qui se déroulait dans l’ancien Forum.

L’ex-joueur de football n’a pas que des aptitudes sportives. Il a aussi étudié en droit à l’Université McGill.