Le Fonds de recherche Michel Louvain créé pour financer la lutte contre le cancer

Michel Louvain a été emporté le 14 avril dernier par un cancer de l'œsophage, quelques jours à peine après avoir été admis à l'Hôpital de Verdun, à Montréal. Il était âgé de 83 ans.

La Société de recherche sur le cancer explique que la famille de celui qui a marqué le monde de la chanson et l’industrie du spectacle au Québec pendant plus de 60 ans a souhaité que des dons soient amassés en son nom afin de contribuer à vaincre le cancer.

Manon Pepin, présidente et chef de la direction de la Société, estime que le choix de Michel Louvain et de ses proches de soutenir la cause de la recherche sur le cancer envoie un puissant message selon lequel la véritable clé pour déjouer le cancer réside dans des projets de recherche innovants et porteurs d'espoir.

Les fonds recueillis par la Société de recherche sur le cancer sont surtout dédiés à cerner les causes du cancer, à la prévention, à la détection et aux traitements.

Michel Louvain a prêté sa notoriété à plusieurs causes sociales pendant sa longue carrière, dont celles de l'Hôpital général de Québec et de la dystrophie musculaire. Il a contribué à la lutte contre cette maladie en animant pendant plusieurs années des téléthons à la télévision.