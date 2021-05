L'avenir du Sanctuaire du Beauvoir est assuré

L'annonce officielle a été faite par Monseigneur Luc Cyr jeudi matin derrière la chapelle construite il y a plus de 100 ans.

C'est une belle annonce. On en est train heureux. La population s'inquiétait à savoir si le Sanctuaire continuerait. On s'est dit qu'il devait continuer sa mission spirituelle, pastorale et aussi d'accueil dans ce bel espace de nature , a-t-il dit.

L'archidiocèse a dû trouver des donateurs pour que la corporation qui gère Beauvoir puisse continuer ses activités. Nous avons dû trouver une équipe également qui s'occuperait de l'animation du site , ajoute Mgr Cyr.

Les maristes, qui occupaient l'endroit depuis 1996, ont dû se résigner à quitter Beauvoir en raison du déclin du nombre de pères, mais aussi à cause de leur vieillissement. Les quatre pères qui restaient à Sherbrooke déménageront à la maison mère située dans la région de Québec.

Le Sanctuaire, à notre grande joie, va continuer d'exister grâce aux bons soins du diocèse qui assurera une continuité, mais aussi un renouveau. On quitte en sachant que l'oeuvre va continuer entre très bonnes mains , a souligné le père Yvan Mathieu, supérieur provincial des maristes au Canada.

Selon les estimations, environ 5000 personnes visitent le Sanctuaire de Beauvoir chaque année.