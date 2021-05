Le Bas-Saint-Laurent enregistre 18 nouveaux cas de COVID-19

La région compte actuellement 297 cas actifs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 622 cas (+9)

Rivière-du-Loup : 1294 cas (+5)

Témiscouata : 373 cas (+3)

Les Basques : 189 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 805 cas (+1)

La Mitis : 174 cas

La Matanie : 251 cas

La Matapédia : 75 cas

Indéterminés : 2 cas (-1) Source: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Des hospitalisations encore préoccupantes

De plus, 17 personnes sont présentement hospitalisées à Rimouski, soit une de plus que mercredi. De ce nombre, six personnes sont aux soins intensifs.

Jusqu'à maintenant, 113 684 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la région, selon l'Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ).

Mercredi, 20 nouvelles infections s'ajoutaient au bilan régional.

Dans l'ensemble du Québec, la santé publique fait état de 662 nouveaux cas de COVID-19 et de 8 décès supplémentaires.