Le gouvernement Trudeau ne rejettera pas d’emblée le projet de troisième lien entre Québec et Lévis annoncé en début de semaine. Mais il n’en financera probablement qu’une très faible proportion, soit une partie du volet transport en commun. Dans le scénario le plus optimiste : un peu plus d’un milliard de dollars sur les coûts de près de 10 milliards.