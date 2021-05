COVID-19 : 662 nouveaux cas et 8 décès de plus au Québec

Le Québec compte 662 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus des suites de la maladie, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Parmi ces nouveaux décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures. Six ont été engistrés entre le 13 et le 18 mai, et un autre s'est produit avant le 13 mai.

Ce plus récent bilan porte le total à 11 066 morts des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Le portrait dans les hôpitaux de la province continue de s'améliorer : 460 personnes sont présentement hospitalisées après avoir contracté le coronavirus, soit six de moins que mercredi. Parmi celles-ci, 107 personnes se trouvent aux soins intensifs, une baisse de six par rapport à la veille.

Le nombre d'éclosions actives a diminué, et se chiffre désormais à 869. De ce nombre, plus de la moitié sont dénombrés dans les milieux de travail, soit 458, tandis que les milieux scolaires et les milieux de soins ou de vie en comptent respectivement 212 et 84.

Les variants, qui représentent 90,4 % des cas criblés au cours des sept derniers jours, continuent d'être majoritairement de souche britannique. Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 6482 variants ont pu être identifiés grâce au séquençage, dont 118 au cours des dernières 24 heures.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Sur le front de la vaccination, 89 551 doses de vaccin ont été administrées au cours des dernières 24 heures. À celles-ci s'ajoutent 3763 doses inoculées avant le 19 mai, mais qui n'avaient pas encore été prises en compte.

Les autorités sanitaires, qui attendent plus d'un million de doses cette semaine, ont reçu jeudi 148 000 doses du vaccin d'AstraZeneca, qui seront acheminées vers les régions « ultérieurement ».

Conformément à ce qu'a annoncé le gouvernement québécois la semaine dernière, ces vaccins ne seront plus administrés en tant que première dose, mais serviront comme deuxième dose à ceux qui ont déjà reçu l'AstraZeneca.

Au total, 4 636 679 doses ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination.

Jusqu'à présent, 51,4 % des Québécois ont reçu une première dose de vaccin, tandis que 4,8 % sont considérés « adéquatement vaccinés », c'est-à-dire qu'ils ont reçu leur deuxième et dernière dose.