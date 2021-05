Les proverbes du monde pour la Journée de la diversité culturelle

Ces courtes phrases sont aussi le véhicule de la sagesse, indique Vittorio Frigerio, professeur émérite au département d'études françaises à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. On véhicule des messages par des proverbes par facilité essentielle pour faire passer un message et se faire comprendre aussi facilement et immédiatement que possible , dit-il.

On tue le serpent avec le bâton qu’on a

Ce proverbe traduit en français de la langue béninoise gun signifierait On se contente de ce que l’on a , selon Armelle Kodjo D’Amour, résidente de London d’origine béninoise. Elle dit adorer ce proverbe. Ce proverbe me guide, et quand je pense que je n’arrive pas à [faire quelque chose], je me dis que j’aurai quand même essayé et je me contente de ça [du résultat].

C’est plus facile de porter le poids quand on est plusieurs

D’après le Sudburois d'origine haïtienne, Roby Joseph, ce proverbe qu'il a traduit en créole haïtien serait l'équivalent de l’union fait la force , la devise haïtienne. Roby Joseph affirme que ce proverbe l’a guidé toute sa vie. Je considère que je n’ai rien réalisé sans être en équipe ou sans agir pour la collectivité. , explique-t-il. Roby Joseph est président de l'association communautaire Ressources haïtiennes de Sudbury.

Une seule main ne peut jamais attacher un paquet

En ce temps de la COVID-19, c’est ce proverbe qui accompagne chaque jour la Torontoise Nicaise Mouafi Kakanou dans son travail d'infirmière. Traduit en français du nufi , une des langues du Cameroun son pays d’origine, le proverbe est aussi l’équivalent de l’expression l'union fait la force. En tant qu'infirmière, c’est l’union du corps médical qui a fait la force et qu’on puisse maîtriser la première vague , dit-elle.

Celui qui fabrique des pots en argile boit toujours avec un pot cassé

Traduit du persan en français, ce proverbe iranien exprime la même idée que le proverbe français le cordonnier est souvent mal chaussé , explique Ali Ghanbarpour-Dizboni, professeur au Collège militaire royal du Canada. D’origine iranienne, il indique se souvenir de ce proverbe au regard de certains événements qu’il voit tout autour de lui. De grands économistes qui ne progressent économiquement pas dans leur propre vie ou encore des conseillers conjugaux ne sont pas des modèles dans leur propre famille , ajoute-t-il.

Le tigre n'a pas de dents

Selon Janet Chau, Torontoise d’origine hongkongaise, ce proverbe décrit des gens qui sont apparemment puissants, mais qui en réalité n’ont pas de force.

L’habit ne fait pas le moine

Vittorio Frigerio mentionne qu’au sein d’une même culture il est très difficile de se dire en désaccord avec un proverbe parce qu'il représente la sagesse populaire. Cependant, un même proverbe peut-être compris de manière opposée ou détournée de son contexte dans une autre culture, fait-il remarquer.