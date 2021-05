Québec investit 2 M$ dans 11 projets en Outaouais

Le financement provient du Fonds régions et ruralité, accordée dans le cadre d’un programme de soutien au rayonnement des régions du Québec.

Précisément, c’est une somme de 1 942 966 $ qui est distribué dans 11 projets.

C’est le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe qui a fait cette annonce jeudi au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Je suis extrêmement fier que notre gouvernement appuie ces initiatives qui ont été choisies par les élus et les gens de chez nous, soutient le ministre Lacombe. Celles-ci auront des retombées socioéconomiques importantes pour l’Outaouais, d’autant plus en cette période difficile due à la pandémie.

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et présidente de la Conférence des Préfets de l’Outaouais faisait partie du comité de sélection de projets.

Chantal Lamarche fait partie du comité qui a choisi les projets retenus. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Ce n’était pas facile, nous avons eu beaucoup de soumissions, soutient Mme Lamarche. Nous avons identifié 5 priorités pour nous aider à faire notre choix, dont, rattraper les retards en santé et favoriser un développement durable des communautés et un arrimage des milieux ruraux et urbains

Une somme de 500 000 $ sera investie dans la construction d’une passerelle au-dessus de la rivière Gatineau dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie pour les piétons, cyclistes, motoneigistes et véhicules tout-terrains.

Le ministère des Transports du Québec ne veut plus que les motoneigistes utilisent le pont présentement en place. C’est un lien essentiel pour nos communautés , soutient Mme Lamarche.

L’ Observatoire du développement de l’Outaouais de l'Université du Québec en Outaouais ( UQOUniversité du Québec en Outaouais ) reçoit aussi près de 90 000 $ afin de mesurer l’efficacité des actions mises en place pour rattraper le retard en santé, en éducation et en services sociaux en Outaouais.

Près de 265 000 $ iront à la ville de Gatineau pour trouver des solutions pour le traitement des déchets en Outaouais. Un peu plus de 200 000 $ est aussi remis Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) pour la transformation, commercialisation groupée, formation et recherche en petits fruits. Le Centre a signé un bail avec l’aéroport de Maniwaki à Messines pour la réalisation de ce projet.