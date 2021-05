Garderies : Ottawa aura-t-il les moyens de ses ambitions?

Le gouvernement Trudeau va investir 30 milliards de dollars sur 5 ans afin de créer des dizaines de milliers de places à 10 $. L’administration Biden aux États-Unis a elle aussi lancé un vaste plan de développement de garderies  (Nouvelle fenêtre) accessibles et abordables, dans un pays où les inégalités sont grandes.

Mais l’état actuel des services à la petite enfance (nombre de places et répartition géographique, modes de propriété et de gestion des centres, types de subventions, etc.) varie considérablement d’une province à l’autre ou d’un État à l’autre; les ambitions des leaders politiques se mesureront au test de la réalité.

Comme l’expliquent des experts du milieu, le cas du Québec montre qu’on ne peut pas créer un système de services éducatifs à la petite enfance de qualité du jour au lendemain; des défis majeurs se présentent et il y a des faux pas à éviter.

Que nous apprend l’expérience québécoise?

Les retombées économiques du financement des services de garde au Québec ont été maintes fois démontrées par des chercheurs comme Pierre Fortin  (Nouvelle fenêtre) . On recense une hausse de la proportion de femmes sur le marché du travail, une productivité accrue, des recettes fiscales plus grandes pour l’État et une réduction de la pauvreté, résume au téléphone Gordon Cleveland, professeur d'économie à l’Université de Toronto, qui s’intéresse aux services de garde au pays.

Une étude de la Banque TD estime que chaque dollar investi dans l’éducation à la petite enfance rapporte entre 1,50 $ et 2,80 $ à l’économie.

C’est cet argument économique qu’utilise le gouvernement Trudeau pour vendre son programme, un discours analogue à celui que tient l’administration Biden aux États-Unis. Le fédéral devra néanmoins s’entendre avec les provinces, ce qui ne sera pas une mince affaire.

C’est aussi que les places manquent cruellement dans plusieurs régions du pays et sont très chères. Une famille à Toronto, par exemple, peut dépenser jusqu’à un quart de son budget en garderie. Dans ce contexte, des parents, la plupart du temps des mères, sont contraints de rester à la maison, alors qu’ils pourraient travailler s'ils avaient accès à une place abordable.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une question de qualité

Il faut toutefois tenir compte des bénéfices escomptés des services de garde éducatifs sur le développement des enfants, un aspect qui est moins mis en avant par les pouvoirs publics – et qui était pourtant au cœur de la politique familiale du Québec instaurée en 1997. Mais pour favoriser le développement des enfants, plusieurs ingrédients doivent être présents, ce qui implique d’investir au bon endroit, rappellent les experts.

Les bénéfices de la fréquentation d'un service de garde éducatif de qualité sur le développement du jeune enfant sont bien démontrés dans les études internationales , rappelle Nathalie Bigras, professeure au Département de didactique de l'UQAM et directrice scientifique de l'équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance.

Une programmation adaptée au développement des enfants et un ratio enfants-adulte bas sont des éléments qui contribuent aux bons services de garde. Photo : iStock

Les gains  (Nouvelle fenêtre) se manifestent à l’école en lecture, en écriture, en mathématiques et sur le plan du langage, par exemple. On compte aussi des effets sur le comportement ou la santé.

Les bénéfices de la fréquentation d’un service de garde éducatif sont particulièrement importants chez les tout-petits provenant de milieux défavorisés. Les garderies éducatives contribuent donc à réduire les inégalités.

Ça favorise une bonne transition vers l'école. Mais c'est la qualité qui compte. Donc, même si on met en place des centaines de milliers de nouvelles places au Canada, si ces places-là ne sont pas de qualité, on n'aura pas l'effet escompté. Une citation de :Nathalie Bigras, professeure au Département de didactique de l'UQAM

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le revers de la médaille, c’est qu’un service de garde de mauvaise qualité peut avoir des impacts négatifs sur le développement de l’enfant, particulièrement s’il vient d’une famille vulnérable.

Les études montrent qu’il existe de grands écarts entre la qualité généralement bonne en CPE et celle, variable et plus faible globalement, dans les garderies privées et dans les services en milieu familial, rappellent les experts.

La qualité des interactions – le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage – est plus faible dans les services de garde privés que dans les CPE, en général. L'aménagement est moins adapté aux besoins des enfants, la planification et l'observation sont moins faites [en service privé] , résume Mme Bigras.

Souvent, les employées dans des garderies privées sont moins payées, ont de moins bonnes conditions de travail. Il y a un plus gros taux de roulement, parce que la culture de la qualité n'est pas là. Et les meilleures s'en vont, en fait, vers les CPE , observe-t-elle.

Il y a également place à l'amélioration au sein même du réseau des CPE pour ce qui est de la qualité, constatent les experts.

Il faut, selon eux, améliorer la formation et la rémunération.

Une des choses que le gouvernement doit faire de manière urgente, c'est d'augmenter les salaires de ces travailleuses-là. Et il faut s'assurer d'avoir un plan de formation très concret pour valoriser la profession. Parce qu'une des variables les plus importantes pour soutenir la qualité, c'est la formation du personnel éducatif , insiste Nathalie Bigras.

Le Québec a mis en place ces dernières années un suivi continu de la qualité. Tous les services de garde doivent être observés et évalués sur le plan de la qualité une fois tous les trois ans. Cette mesure pourrait servir d'inspiration dans d'autres provinces. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Le plus gros facteur qui affecte la qualité, à la fois au Québec et dans les autres provinces, c’est le manque de personnel qualifié , renchérit Gordon Cleveland. Entre 30 % et 40 % des services de garde n’ont pas assez de personnel qualifié , dit-il.

Sur papier, ce sont de beaux modèles de ce qu’on devrait avoir comme service éducatif à la petite enfance. Mais les ressources dans bien des cas ne sont pas là pour le faire. Vous avez du personnel peu qualifié qui va, oui, prendre soin des enfants et s’assurer qu’ils sont en sécurité. Mais tout le volet éducatif, qui fait la qualité, n’est pas là comme il devrait l’être , poursuit-il.

La faible rémunération (le salaire horaire médian dans les services de garde au pays est de 19,20 $) fait en sorte qu’il y a peu de rétention de personnel, souligne le chercheur. Les jeunes qui pourraient se former pour devenir éducateur ou éducatrice n’envisagent pas ce travail comme une carrière à long terme justement à cause du salaire, une tendance qu’il faut renverser, selon Gordon Cleveland.

La pandémie est venue aggraver le manque de personnel dans tous les établissements, où les gens sont épuisés par des mois de mesures sanitaires, rappelle Nathalie Bigras.

Les centres ont tellement de problèmes de personnel qu’ils doivent régulièrement faire des arrêts de services, ils doivent fermer des groupes, même. Une citation de :Nathalie Bigras, professeure au Département de didactique de l'UQAM

Dans le budget fédéral, il est prévu de rehausser la qualité par la formation du personnel d’éducation à la petite enfance, sans qu'on y donne plus de détails.

En réponse à nos questions sur l’aide à la formation, Emploi et développement social Canada nous rappelle une mesure annoncée l’automne dernier dans l’énoncé économique. Ottawa versera ainsi un financement de 420 millions de dollars en 2021-2022 aux provinces et aux territoires pour appuyer l’attraction et le maintien en poste [d’éducateurs et d’éducatrices], par exemple en accordant des subventions et des bourses aux étudiants dans le domaine de l’éducation à la petite enfance. Le gouvernement consultera également les provinces et les territoires au sujet des investissements durables à faire [...] .

Un réseau à plusieurs vitesses

Le réseau québécois de la petite enfance a pris deux décennies à être développé. Les premières années ont été un peu chaotiques, rappellent les spécialistes de la question. Les parents se sont rués sur les places peu nombreuses en CPE. À partir du milieu des années 2000, avec un changement de gouvernement à Québec, on a connu la multiplication des garderies privées pour combler la forte demande. Pendant ce temps, le réseau des CPE a subi des compressions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le développement de réseaux privés s’est d’ailleurs accentué ces dernières années dans tous les pays, souligne Christa Japel, professeure au Département d’éducation et formation spécialisée de l’UQAM. Même les pays scandinaves, reconnus pour la qualité et l’ampleur de leur réseau public, vivent ce phénomène.

Ce qu'on peut apprendre du Québec, c’est qu’il faut à tout prix éviter la privatisation, qui est un problème international , dit Mme Japel. Parce que l’éducation à la petite enfance devrait être un bien public, comme le système scolaire, selon elle.

Plusieurs provinces ont actuellement un grand réseau privé. Qu'est-ce qu'on va faire avec de tels réseaux? Parce que ce sont quand même des business. Est-ce qu'on va les convertir en des services à but non lucratif? se demande-t-elle.

Au Québec, en raison du manque de places en CPE, les familles pauvres se retrouvent souvent avec peu d’options. Comme les CPE offrent des services réputés meilleurs, les familles mieux nanties s’y retrouvent surreprésentées, même dans les quartiers défavorisés. Un problème auquel risquent d’être confrontées les autres provinces.

Les enfants de milieux défavorisés se retrouvent plus souvent dans des services de moindre qualité. Or, l'objectif au départ de la politique familiale, c'était de favoriser la préparation à l'école de tout le monde, indépendamment de la provenance socioéconomique. Mais les écarts sont encore là , dit Christa Japel.

Dans les milieux défavorisés, il y a moins de CPE et plus de services à but lucratif, et on sait qu'il y a un écart important entre les CPE et les garderies à but lucratif [pour ce qui est de la qualité]. Donc, rendre accessibles ces places en CPE à des enfants en milieu défavorisé, ça devrait être la priorité , dit Christa Japel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Québec verse 3 milliards de dollars par année pour les CPE. Les gens vont dire "wow, c'est beaucoup!" Mais en fin de compte, pour la jeunesse, pour investir dans l'avenir, ce n'est pas tant que ça. Une citation de :Christa Japel

Les gens qui viennent des milieux plus vulnérables en général connaissent moins le réseau, connaissent moins comment ça fonctionne. Beaucoup vivent plus dans le présent, dans la survie, donc ne pensent pas à "le jour du test de grossesse, il faut que je m'inscrive sur La Place 0-5 [pour m’assurer d’être sur la liste d’attente]" , dit Nathalie Bigras.

Même le tarif subventionné de 8,50 $ par jour est trop élevé pour certains. Il peut aussi y avoir des barrières culturelles ou linguistiques qui entrent en ligne de compte.

Alors, ils se retrouvent dans un réseau [de garde] beaucoup plus informel, beaucoup moins organisé, beaucoup moins structuré, donc souvent de moindre qualité , résume Mme Bigras.

Il s’agit d’un problème auquel on doit s’attaquer, selon elle, mais ce n'est pas unique au Québec non plus. C'est dans tous les pays du monde .

La qualité est très variable selon le type de service de garde. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les experts soulignent qu’il faut améliorer aussi les places en milieu familial, en assurant du soutien aux responsables et une meilleure formation. Car ce mode de garde est une nécessité pour bien des familles, par exemple en milieu rural, où il y a moins de services en centre, ou pour des travailleurs aux horaires atypiques, illustre Gordon Cleveland.

Des opposants aux garderies se font entendre

Au cours des derniers mois, des groupes de pression souvent rattachés à une mouvance conservatrice morale ou à des valeurs religieuses font valoir leur forte opposition aux projets de développement de services à la petite enfance subventionnés par l’État, que ce soit aux États-Unis  (Nouvelle fenêtre) ou au Canada  (Nouvelle fenêtre) . Ils avancent que les services de garde ont un impact négatif sur les enfants, et qu’en conséquence, il vaut mieux qu’ils restent à la maison avec un parent.

Ces groupes citent souvent une étude des économistes Baker, Gruber et Milligan  (Nouvelle fenêtre) qui conclut que la politique familiale du Québec a eu des effets négatifs sur les enfants de la province par rapport à ceux du reste du Canada en matière de santé, de bien-être et de criminalité. Mais qu’en est-il vraiment?

Selon les chercheurs interrogés, oui, il peut y avoir eu certains effets négatifs, car l’étude se concentre sur les premières années un peu désorganisées de l’implantation de la politique familiale au Québec, au début des années 2000. La moitié des enfants du Québec à cette époque n’étaient pas dans un service de garde. L’étude ne permet pas d’établir de causalité entre le fait de fréquenter un service de garde (CPE, garderie privée ou milieu familial) et des effets négatifs sur la santé, le comportement ou le bien-être.

De conclure que les résultats sont plus faibles au Québec comparativement aux autres provinces parce que les enfants partout au Québec étaient dans la politique familiale à cette époque-là, alors que ces chercheurs n'ont pas contrôlé pour le niveau socioéconomique des familles, pour la qualité et le type de milieu de garde fréquenté, c’est problématique. On ne peut pas attribuer de causalité , dit Nathalie Bigras

Alors, si on pouvait décortiquer le tout, probablement que les enfants qui étaient en CPE par rapport aux autres auraient des résultats positifs, mais cette étude ne permet pas de le savoir.

Pour les experts, le modèle des CPE, dont les bénéfices sont démontrés par de nombreux travaux, est clairement à privilégier pour les provinces ou les États qui veulent développer leurs services de garde, mais ce modèle peut être amélioré.

Car il y a tellement d’autres études partout dans le monde qui montrent qu’un bon service de garde est bon pour les enfants, surtout pour ceux qui sont désavantagés , soutient M. Cleveland.

Et c’est reconnu partout maintenant – même dans les milieux conservateurs – que les services de garde sont un enjeu qu’on ne peut pas ignorer. On ne peut pas penser que les mamans vont toutes retourner à la maison. Alors, il faut les améliorer, les rendre plus accessibles et de meilleure qualité.

Y aura-t-il des problèmes? Est-ce que l'implantation sera un peu chaotique au départ? Oui, assurément. Mais c’est aussi la bonne chose à faire. Une citation de :Gordon Cleveland, professeur d'économie à l'Université de Toronto