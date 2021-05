Acheter du whisky avec des bitcoins

Une microdistillerie de la Saskatchewan accepte désormais les paiements en bitcoins, une cryptomonnaie, pour les clients de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique désirant acheter son whisky en fût.

L'entreprise Last Mountain limite cependant la quantité de whisky achetée avec des bitcoins.

Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier , explique le fondateur de la microdistillerie, Colin Schmidt, par courriel.

Je trouve ça intrigant et j’ai envie d’être au premier plan de ce genre de changements , ajoute-t-il

La cryptomonnaie est de plus en plus répandue dans les cercles financiers, mais le bitcoin a vécu une semaine plutôt volatile.

Mercredi, sa valeur marchande a chuté de 10 % après un avertissement émis par la China Banking Association (CBA). Elle a perdu 70 milliards de dollars US en 24 heures.

Il en faut certainement plus pour dissuader le commerçant.

Le bitcoin est extrêmement volatile, et je suis prêt à y risquer une partie de notre réserve. À mon avis, les investisseurs de bitcoin cherchent d’autres investissements qui sont un peu plus stables, et les prix du whisky continuent de grimper d’année en année , précise Colin Schmidt.

M. Schmidt est donc prêt à vendre de 5 à 10 barils afin de mesurer l’intérêt des clients.

C’est une façon d’accepter d’autres formes de paiement , indique-t-il.

Je ne sais pas si le bitcoin va devenir le standard en matière de transactions quotidiennes puisque d’autres cryptomonnaies sont plus adaptées aux petites transactions. Je vois ça comme un étalon-or virtuel , explique-t-il.