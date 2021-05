Menace de grève dans l'industrie de la construction dès mardi

Plus de 190 000 travailleurs de la construction pourraient tomber en grève dès mardi si aucune entente n’intervient entre leurs représentants syndicaux et l’Association de la construction du Québec. Les négociations achoppent sur l’imposition d’une application sur les téléphones personnels des travailleurs pour contrôler les heures passées sur les chantiers.

L'Alliance syndicale de la construction a fait savoir mercredi que, dans l’état actuel des négociations, ses membres se sont prononcés à 93 % en faveur de cet arrêt de travail prévu mardi. Dans les faits, les syndiqués obtiendront officiellement le droit de grève à compter de demain.

Selon l’Alliance syndicale de la construction, affiliée à la FTQ, le fait que cette application mobile que réclament les entrepreneurs recueille des données en temps réel sur la géolocalisation des travailleurs constitue une forme de surveillance inacceptable et contraire au droit, selon Éric Boisjoly, porte-parole de l’Alliance.

La Charte des droits et libertés est claire, on ne peut pas vérifier en temps réel et en temps de travail tous les travailleurs que ce soit par caméra, que ce soit par application. La Charte le dit, c’est très clair.

Pour les syndiqués, une telle surveillance exercée par les employeurs constituerait une atteinte à la vie privée.

L’avancement technologique, personne n’est contre ça, y compris l’Alliance syndicale, sauf qu’il y a des volets où on n’ira pas, a renchéri Éric Boisjoly jeudi matin sur les ondes d’ICI RDI.

Se disant conscient du fait que le gouvernement du Québec mise beaucoup sur l’industrie de la construction pour relancer l’économie de la province, Éric Boisjoly explique que l’industrie est heureuse de contribuer à ce redressement, mais que la pression est déjà importante sur les travailleurs.

On n’a pas besoin de pression supplémentaire sur le dos des travailleurs et des travailleuses, incluant une vérification constante sur les lieux de travail du temps qu’ils vont faire , a plaidé M. Boisjoly.

Une mesure purement volontaire , rétorquent les employeurs

De l’autre côté de la table de négociation, l’Association de la construction du Québec (ACQ) estime avoir déposé en mars dernier une offre plus que raisonnable aux travailleurs qui bonifie substantiellement leurs conditions de travail et leurs avantages sociaux.

En retour, l'ACQ demandait une simple ouverture de leur part afin de moderniser un tant soit peu les conventions collectives. L'ACQ a donc proposé aux syndicats de négocier une clause pour l'utilisation volontaire des applications mobiles servant à poinçonner afin de poursuivre le virage technologique d'une industrie qui en a bien besoin , explique l’ACQ dans un communiqué.

Pour l’ACQ, il est inconcevable de paralyser toute une industrie pour bloquer une mesure qui est proposée aux travailleurs sur une base volontaire. Un outil qui sera disponible, selon l’ACQ, seulement pour les travailleurs qui désireront s’en prévaloir. Cet outil doit également permettre de simplifier la charge administrative des entreprises de construction.

Selon l’ACQ, les syndicats n'ont jamais eu l'intention de négocier quelques demandes patronales que ce soit. À chaque demande formulée par l'ACQ, les syndicats ont brandi la menace d'une grève .

L'Association de la construction du Québec (ACQ) est l’agent patronal de 17 719 entreprises de construction des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel au Québec. En plus de fournir un éventail de services aux employeurs, elle agit à titre de négociatrice lors du renouvellement des conventions collectives.