Levée des mesures d'urgence dans le granit : « un grand soulagement »

C'est un vent d’espoir. On le sentait depuis lundi, le plan de déconfinement a donné le sourire à tout le Québec. On sentait que nous aussi, on avait besoin de ça, pour donner le dernier petit coup et se rendre jusqu’en juin avec 75 % de la population vaccinée , a fait savoir la mairesse.

Les commerces non essentiels de la MRC du Granit pourront finalement rouvrir, au grand bonheur des citoyens, fatigués d'être traités différemment du reste de la région.

Ultimement, c’est un soulagement de se sentir comme le reste de l’Estrie. On aime bien travailler de façon solidaire avec la région alors c’était difficile pour nous de nous sentir à part. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Mme Morin ne critique toutefois pas les décisions prises par le gouvernement.

Je crois que c’était nécessaire. La proximité avec la Beauce a vraiment fait monter les cas sur notre territoire et c’est normal, l’idée n’est pas de mettre la faute sur quelqu’un. Il fallait s’assurer que cette vague ne se rende pas plus loin en Estrie.

Celle-ci admet toutefois qu'il ne faut pas s'emballer trop vite, comme le combat n'est pas terminé. C’est vraiment mieux, il y a eu une belle mobilisation depuis deux semaines, mais ce n’est pas fini, l’équilibre est encore fragile. Au moins, je pense que cet espoir-là va peut-être donner le goût aux gens de continuer pour le petit bout qu’il reste à faire , ajoute-t-elle.

Retour en classe à la polyvalente Montignac

Pour ajouter au bonheur de la mairesse, les élèves de la polyvalente Montignac ont pu réintégrer leurs classes, jeudi.

C’est de l’espoir, mais il faut continuer à travailler. La bonne nouvelle, c’est qu’on est en train de reprendre le contrôle sur le virus. J’espère qu’on réussira à convaincre les plus réticents à joindre le mouvement. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Par ailleurs, Julie Morin a tenu à souligner le fort taux de vaccination de la population dans la MRC du Granit. Pour elle, c'est un premier pas vers de nouveaux allègements.

On est en haut de la moyenne estrienne quant au taux de vaccination. On pousse là-dessus énormément et ça fonctionne. Depuis deux semaines, on fait des vidéos, des apparitions à la radio, on élabore des projets pour favoriser la vaccination , conclut-elle.

Délivrance pour des commerçants

Alors qu'ils se sentaient délaissés depuis l'annonce du plan de déconfinement du gouvernement, des propriétaires de commerces non essentiels de la MRC du Granit n'ont pas caché leur enthousiasme face à la réouverture.

Le début de la semaine a été particulièrement difficile pour moi, on se sentait abandonnés. Quand on a su la nouvelle, mercredi en fin de journée, ça a été un soulagement vraiment profond. Une citation de :Julie Cloutier, propriétaire de Bolduc chaussures et vêtements à Lac-Mégantic

Il reste toujours des inquiétudes quant aux employés. Il faut s’assurer qu’ils ont le goût de revenir, qu’ils ont le moral. Dès mercredi soir, je leur ai envoyé un message pour la réouverture, les avisant que je les voulais en forme. On s’attend à une grosse semaine , ajoute Mme Cloutier avant de raconter que de nombreux clients se sont déjà présentés à son commerce pour avoir des détails sur la réouverture.

Les commerçants de la MRC du Granit s'attendent à un été profitable encore une fois cette année, grâce aux touristes. Toutefois, ils assurent qu'ils ne pourront combler toutes les pertes subies en raison de cette autre fermeture.