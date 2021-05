Bientôt un Ombudsman à l’Île-du-Prince-Édouard?

La création d’un poste d’Ombudsman à l’Île-du-Prince-Édouard pourrait avoir un impact important sur le milieu politique de la province et le service offert par le gouvernement aux citoyens, selon des experts.

Le projet de création de ce poste a été l’un des derniers dossiers traités à la session parlementaire du printemps, à l’Île-du-Prince-Édouard. Le projet de loi visant à créer un bureau d’Ombudsman a été adopté en deuxième lecture, le 11 mai.

Don Desserud, politologue de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le politologue Don Desserud explique que la création d’un tel poste mettrait naturellement de la pression sur le gouvernement provincial pour que son offre de services soit ajustée aux demandes de la population.

Pour lui, plusieurs facteurs peuvent influencer le traitement que ce bureau recevra de la part des autorités de l’île, notamment le modèle utilisé dans la sélection d’un candidat ou d’une candidate ainsi que les ressources qui seront mises à sa disposition.

Ailleurs au Canada, certains de ces bureaux ont beaucoup de pouvoir et sont pris au sérieux, alors que dans d’autres cas, leurs recommandations ne sont pas suivies. Une citation de :Don Desserud, politologue

Fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative, l'Ombudsman provincial mène des enquêtes sur les plaintes déposées par le public au sujet des services du gouvernement

Ce bureau détient le pouvoir de recommander des modifications aux autorités qui peuvent, à leur tour, décider de les appliquer.

Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Charles Murray, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick, rappelle que pour garantir un travail exempt, la province devrait s’assurer que le bureau d’ombudsman n’ait pas de liens avec des partis politiques.

Il faut que ce soit quelqu’un qui ne soit pas partisan, quelqu’un qui soit complètement indépendant. Une citation de :Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick

Des connaissances en droit et de la réalité locale représentent aussi, à son avis, essentielles pour que le travail réalisé par ce bureau soit efficace et donne des résultats concrets.

L’île au dernier rang

Si le plan de créer un poste à l’ombudsman se concrétise, l’île sera la dernière province canadienne à le faire.

Le politologue Don Desserud explique ce phénomène par le fait que les députés de l’île ont toujours réalisé, dans une certaine mesure, le travail de l’ombudsman.

La plus petite province du Canada dénombre 27 députés qui tiennent des relations étroites avec ses électeurs, selon lui.

Les électeurs connaissent très bien leurs députés, donc ils n’hésitent pas à les contacter pour régler leurs problèmes, explique Don Desserud.

Il ajoute que le travail d’un bureau d’Ombudsman peut s’adresser d'une façon plus efficace aux revendications de la population que les députés.

Ce bureau pourrait libérer les députés pour qu’ils s’occupent d’autres choses et pour représenter leurs électeurs d’une façon plus générale en matière de politique et de gestion des programmes , dit le politologue.

Joe Byrne, ancien chef du NPD et membre du conseil provincial du parti, Photo : Radio-Canada / Denis Duchesne

23 ans après le premier projet

En 1998, le projet de création d’un poste d’Ombudsman a été présenté pour la première fois par Herb Dickieson, le seul député néo-démocrate jamais élu à l’Assemblée législative de l’île.

À l’époque, le projet de loi a été rejeté.

La création du poste a été aussi évoqué dans les programmes électoraux des différents partis depuis, notamment ceux des Conservateurs et des Verts en 2019.

Joe Byrne, ancien chef du NPD Nouveau parti démocratique et membre du conseil provincial du parti, le projet pourrait aller de l’avant cette fois-ci, car la mentalité du milieu politique aurait changé au fil du temps.

Le système politique a une conscience commune maintenant que les membres élus et les fonctionnaires de la province sont au service de tout le monde de l’île. Une citation de :Joe Byrne, ancien chef et membre du conseil provincial du NPD Nouveau parti démocratique

Le projet d’Ombudsman devra revenir en chambre lors de la prochaine session parlementaire à l’automne.

Le politologue Don Desserud estime que si le projet devient une loi, le début des activités du bureau de l'Ombudsman ne se fera qu’après les prochaines élections provinciales.

Il souligne qu’il faudra encore de deux à trois ans avant que les Insulaires ne voient des résultats concrètes du travail de ce bureau.