La vaccination à la traîne dans les zones rurales de l’Alberta

La vaccination ne progresse pas partout de la même façon. Selon les données du gouvernement provincial, les vaccins ont tendance à arriver plus lentement dans les bras des Albertains qui vivent en zone rurale, et ce pour plusieurs raisons croient deux professeurs.

Même si l’hésitation face aux vaccins baisse en Alberta, et même si la moitié des 12 ans et plus sont vaccinés, quelques régions font de la résistance.

Selon les données du gouvernement, les zones avec un taux de vaccination inférieur à 30 % sont de petites communautés et certaines régions rurales. Le nord-ouest de l’Alberta se détache particulièrement avec un taux de 9,9 %. La région comprend la communauté de La Crete, qui s’est plusieurs fois illustrée pour son opposition aux mesures sanitaires.

Dans ces communautés, l’hésitation face aux vaccins est idéologique, croit Lars Hallstrom, un professeur de sciences politiques à l’Université de Lethbridge. Il pense aussi que d’autres facteurs entrent en jeu: des éléments historiques et culturels, au même titre que des perspectives façonnées par l’éloignement de certains endroits.

Les défis à relever pour surmonter les différentes formes d'hésitation à l'égard des vaccins, qui peuvent exister de manière significative avant la COVID-19, sont des questions vraiment complexes de communication scientifique , avance-t-il.

Il s'agit vraiment de faire face à une orientation culturelle et psychologique différente face au risque, à la santé, ainsi qu'à l'individualité et à la liberté Une citation de :Lars Hallstrom, professeur de sciences politiques à l’université de Lethbridge

Alors que la pandémie a mis du temps à atteindre les communautés rurales, les habitants de ces zones ont aussi pu penser que la COVID-19 n’était très dangereuse, ce qui a pu amener à penser que les vaccins n’étaient pas nécessaires, ajoute M. Hallstrom.

Il affirme aussi que de nombreuses zones rurales font face à des problématiques liées à l'accès aux soins de santé qui n’existent pas dans les grands centres urbains.

Des raisons politiques

Selon certains travaux, les personnes adhérant aux idées populistes ou conservatrices ont tendance à être plus hésitantes face aux vaccins, et les Albertains des zones rurales ont tendance à voter à droite, rappelle pour sa part Roman Pabayo, professeur adjoint à l’Université de l’Alberta.

M. Pabayo étudie l’épidémiologie sociale et a réalisé des recherches aux États-Unis sur les effets de l'affiliation politique et de l’idéologie sur les choix en santé d’individus, à long terme.

Il pense que le manque de cohérence des messages de politiciens conservateurs albertains, notamment les critiques des restrictions, a pu influencer des attitudes hésitantes face aux vaccins ou simplement être le reflet de sentiments déjà existants dans ces communautés.

Nous avons ces croyances politiques au fur et à mesure que nous grandissons, mais en même temps, elles peuvent être renforcées par nos dirigeants politiques Une citation de :Roman Pabayo, professeur adjoint en épidémiologie sociale à l’Université de l’Alberta.

M. Pabayo croit néanmoins que les croyances ne sont pas figées et que les responsables de la santé publique peuvent travailler à atténuer l’hésitation face aux vaccins dans les communautés rurales.

Selon lui, la stratégie la plus efficace consiste à ce que les membres de la communauté deviennent eux-mêmes des défenseurs des vaccins et des mesures sanitaires.

Roman Pabayo avoue que ses propres parents étaient très réticents face aux vaccins et qu’il les a encouragés à discuter avec des membres de la famille ou des amis ayant été immunisés.

Il affirme que l’opération a fonctionné. Ils se sont sentis plus en confiance.

Avec les informations de Paige Parsons