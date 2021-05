Un ratio de trois patients par infirmière à certains soins intensifs de Winnipeg

En temps normal, une infirmière aux soins intensifs s’occupe d’un seul patient assigné. Or, en ce moment, les infirmières du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, de l’Hôpital Saint-Boniface et de l’Hôpital Grace prennent chacune en charge jusqu’à trois patients, bien que les autorités du réseau de la santé soutiennent que les patients les plus malades ont toujours leur propre infirmière.

Un tel ratio de trois malades pour une infirmière est ridicule , affirme un intensiviste de Winnipeg et spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Anand Kumar.

Celui-ci ne pense pas que les hôpitaux commenceront à rationner les soins intensifs en fonction d’un protocole de triage de patients. Ils vont seulement surutiliser les infirmières encore et encore , croit-il.

Lorsque [le système] est tendu, il y a des limites dans les manières de répondre à cela , indique le Dr Kumar. On demande à des infirmières inexpérimentées d’accomplir des tâches pour lesquelles elles ne sont pas prêtes, on demande à des infirmières ayant plus d’expérience de s’occuper de plusieurs patients , illustre-t-il.

Le Dr Kumar soutient que des patients qui seraient normalement admis aux soins intensifs demeurent dans les salles communes parce qu’il n’y a plus de lits disponibles.

Le pire va se produire , prédit-il. L’état de santé des patients va se détériorer et ceux-ci devront être rapidement pris en charge dans [la salle d’attente], où il y a moins d’aide et d’équipement , explique-t-il.

Un porte-parole de Soins communs a répondu que la pression créée par les malades de la COVID-19 sur le personnel des soins intensifs est énorme, mais que la sécurité des soins fournis aux patients demeure la priorité.

Certains patients requièrent un ratio d’une infirmière pour un patient; pour d’autres, un ratio d’une infirmière pour deux patients sera approprié. D’autres sont en attente d’un transfert dans la salle commune , explique le porte-parole par courriel. Selon cette déclaration, ces patients pourraient davantage se partager les soins d’une infirmière lorsque l’équipe clinique a déterminé que cela était sécuritaire .

Soins communs n’a pas précisé quel devrait être le maximum de patients par infirmière.

Infirmières épuisées

À l’Hôpital Grace, la directrice médicale des soins intensifs a reconnu le degré de sacrifice des infirmières en les implorant de veiller à ce que leurs besoins les plus primaires soient comblés. Mangez, hydratez-vous, respirez… allez aux toilettes , peut-on lire dans un courriel écrit par la Dre Heather Smith et que CBC a obtenu.

La présidente du syndicat des infirmières (MNU), Darlene Jackson, dit que les infirmières s’inquiètent qu’on leur demande toujours de travailler avec des effectifs réduits, sans pauses et en faisant des heures supplémentaires obligatoires.

Les infirmières sont terrifiées que la situation du personnel en ce moment devienne la nouvelle normalité , dit-elle.

Elle ajoute qu’elle reçoit régulièrement des appels d’infirmières en larmes, épuisées et anéanties par les décisions qu’elles sont forcées de prendre en raison du manque de personnel.

Elle donne l’exemple d’une infirmière des soins intensifs qui a dû choisir, entre deux patients, celui dont elle allait tenir la main au moment où tous les deux rendaient leur dernier souffle.

L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) affirme par courriel que les effectifs ont été augmentés autant que nécessaire pour répondre à la demande croissante à l’Hôpital Grace, ainsi qu’à d’autres unités de soins intensifs. Des infirmières d’autres secteurs ont été réaffectées et redéployées, indique le porte-parole.

Un total de 51 infirmières, en provenance de l’Hôpital Concordia, de l’Hôpital Misericordia, de la Clinique Pan Am, de l’Hôpital Seven Oaks et de l’Hôpital général Victoria, ont été redéployées dans les unités de soins intensifs de Winnipeg.

Du nombre, seulement cinq avaient une expérience récente aux soins intensifs. Les autres travaillaient auparavant en salle d’opération, en salle de réveil ou encore en unité de soins post-anesthésie, selon le porte-parole de Soins communs.

Avec des informations de Bartley Kives, de Vera-Lynn Kubinec et de Joanne Levasseur