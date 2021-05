Du mentorat pour convaincre les jeunes de faire le saut en politique

L'ancien ministre péquiste Alexandre Cloutier fait partie du groupe mandaté par l’ UMQUnion des municipalités du Québec . Faire de la politique, avant tout, tu sers l'État, tu sers tes citoyens, tu essaies d'aider tes semblables, alors c'est très valorisant , illustre-t-il.

Élu pour la première fois à 29 ans, il ne regrette rien de ses 11 années comme député, pendant lesquelles il a aussi eu deux enfants et construit une maison au Lac-Saint-Jean.

Quand on est jeune, on a le goût, je pense, de construire, on a l'énergie qu'il faut aussi pour le faire. Un peu de naïveté et ce n'est pas mauvais d'en avoir , souligne-t-il.

Chloé Roy-Courteau veut porter les couleurs du parti Unissons Saguenay dans le district 7. Photo : Radio-Canada

Mère de deux adolescents et d’un bébé d’un an, Chloé Roy-Courteau a décidé de devenir candidate au poste de conseillère du quartier numéro 7 sous la bannière du parti Unissons Saguenay.

La femme de 37 ans constate que les jeunes sont nombreux à se présenter dans cette nouvelle formation politique parce que l’environnement est un enjeu au coeur de leurs préoccupations.

C'est tout de suite se questionner : qu'est-ce qui est le meilleur pour d'ici 25, 30 ans, dans la pensée de la transition écologique? Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui, pour notre génération, est un réflexe , croit-elle.

Chloé Roy-Courteau est intéressée, entre autres, par la question des parcs et des espaces verts, la sécurité dans les rues et le transport en commun. Elle juge qu’il est important que chaque génération soit représentée au conseil municipal.

Ces préoccupations-là, on les a quand on est parents de jeunes enfants, précise-t-elle. Je pense que quand on est au sein d'un conseil municipal, pour répondre à toute la population, ça prend une représentativité de toute une population.

Confrontations

Olivier Larouche a été élu à 18 ans comme conseiller municipal à Alma. Même s’il a vécu des tensions à la table du conseil, notamment avec le maire Marc Asselin, et qu'il a choisi de ne pas se représenter en vue de l'élection de novembre, il ne regrette rien.

Le conseiller municipal d'Alma, Olivier Larouche, a déploré les tensions au sein de la table du conseil en octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C'est sûr que ce n'est pas facile quand tu tasses quelqu'un de la gang puis que tu es un nouveau et surtout que tu es jeune, dit-il. Mais ça reste qu'il ne faut pas lâcher.

La gestion des réseaux sociaux peut également représenter des difficultés pour les élus municipaux et leur famille.

Malgré tout, le mentor Alexandre Cloutier est convaincu que le jeu en vaut la chandelle. J'ai construit un réseau de contacts, j'ai touché à toutes sortes de domaines. J'ai une connaissance assez fine de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean , insiste-t-il.

D'après le reportage de Gilles Munger