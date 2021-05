L'Ontario va dévoiler son plan de déconfinement aujourd'hui

Un ordre provincial de rester à la maison est en vigueur jusqu'au 2 juin en Ontario.

Les commerces non essentiels et les restaurants sont limités aux commandes à emporter et aux livraisons et les écoles sont fermées depuis la mi-avril.

L'Ontario a été frappé durement par la troisième vague avec un nombre record d'hospitalisations et d'infections.

Toutefois, ces deux indicateurs sont maintenant à la baisse, grâce aux restrictions en place et à la vaccination, selon plusieurs observateurs.

La province a déjà indiqué qu'elle ne reviendrait pas au système des zones de couleurs pour son déconfinement en juin.

Plus de détails à venir