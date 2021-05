Le dépistage se poursuit à Matapédia et Saint-François-d'Assise

Avec plusieurs cas de COVID-19 recensés dans les derniers jours, la situation de Saint-François-d'Assise et de Matapédia rappelle que les petites communautés ne sont pas à l'abri de la pandémie, et que le virus circule toujours en Gaspésie.

Dans la dernière semaine, la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon a enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19.

L’école du Plateau, à Saint-François-d’Assise, est fermée jusqu’au 28 mai et à l'école des Deux-Rivières de Matapédia, cinq classes ont été placées en confinement.

Depuis mercredi, une roulotte de dépistage est en place près du CLSCCentre local de services communautaires Malauze à Matapédia. Elle demeurera accessible jusqu'à vendredi, de 9 h à 17 h.

On est un peu surpris par l'éclosion, mais on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri. Il faut suivre les mesures sanitaires sérieusement. On voyait le fil d'arrivée, mais on n'est pas arrivés , rappelle la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé.

La mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, se dit surprise par l'éclosion puisque sa municipalité avait été relativement épargnée par la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Elle indique qu'avec plusieurs personnes placées en isolement préventif, toute la communauté est touchée par l'éclosion.

Quand un enfant dans une bulle-classe est testé, le parent devient automatiquement en isolement. Des fois, ils le sont pour deux jours et après ils reviennent au travail , précise la mairesse en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Ce sont des communautés qui se côtoient, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a pas de cas. À peu près toutes les sphères de travail dans nos municipalités, presque tout le monde a quelqu'un en isolement. Une citation de :Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia

Il y a une certaine inquiétude parmi la population , admet le maire de Saint-François-d'Assise, Ghislain Michaud. Mais la Municipalité n'a pas de contrôle sur l'éclosion, c'est géré par la santé publique et la commission scolaire , ajoute-t-il.

Les gens passent des tests, semblent respecter les consignes et la quarantaine. On est dans la bonne voie pour avoir le contrôle de la situation , avance M. Michaud.

Peu d'espoir pour une ouverture du Nouveau-Brunswick

En avril, Mme Lagacé a contacté le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, pour demander des assouplissements concernant les déplacements entre les deux provinces.

On a communiqué avec M. Higgs pour espérer avoir la possibilité de faire des rencontres de familles, surtout pour les soins de santé, ce qu'on trouvait primordial parce qu'il y a des gens qui font affaires directement avec le Nouveau-Brunswick , explique-t-elle.

On a toujours des réponses politiquement très polies, on nous mentionne l'ouverture imminente de la frontière , rapporte la mairesse. Avec l'éclosion, c'est évident que ça n'activera pas les affaires , ajoute-t-elle.

En effet, si le Québec a déjà dévoilé son plan de déconfinement, l'ouverture des frontières du Nouveau-Brunswick cet été semble de moins en moins probable.