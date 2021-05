Un orignal neutralisé à Québec

Il s'est arrêté à 3 pieds de moi pendant que je rangeais mon matériel dans le coffre , témoigne le photographe professionnel, Jonathan Robert.

On a eu un échange de regard assez intense et je sentais bien sa panique! Sa présence à été signalée et j'ai bien hâte de voir comment sa course va se terminer! , disait M. Robert, peu après avoir capté des images de la bête.

La cavale de l'original s'est finalement terminée un peu après 7 h. Il a été maîtrisé par des agents de la faune, a annoncé le Service de police de la Ville de Québec sur son compte Twitter.

Sa présence dans le secteur Fleur de Lys a causé quelques maux de tête aux automobilistes. La sortie Hamel sur Laurentienne en direction sud avait notamment été bloquée à la circulation.