Quatre néo-écossais ont été accusés en lien avec un meurtre survenu l'année dernière

La GRCGendarmerie royale du Canada a publié aujourd'hui une déclaration annonçant que Rebecca Elizabeth Moir, 37 ans, et Brandon Doucette, 28 ans, ont été accusés du meurtre de Robert Michael Campbell, 51 ans. Mme Moir et M. Doucette ont été arrêtés mardi.

Un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada a mentionné mercredi que la Couronne n'avait pas encore décidé si les accusations devraient être de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Mme Moir et M. Doucette ont également été accusés de négligence criminelle ayant causé la mort, de possession d'une arme dans un dessein dangereux et de possession non autorisée d'une arme à feu. Ils ont été placés en garde à vue et devaient comparaître devant le tribunal mercredi.

Mme Moir fait aussi face à une accusation de possession d'une arme sous le coup d'une ordonnance d'interdiction et M. Doucette fait face à des accusations supplémentaires pour avoir braqué et déchargé une arme à feu.

Darroll Murray Atwell, 42 ans, et Devyn Adam Dennis, 26 ans, ont quant à eux été arrêtés vendredi dernier et inculpés pour outrage à un cadavre, entrée par effraction, incendie criminel et complicité pour un acte criminel. Ils doivent comparaître vendredi devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à Kentville.

Une longue enquête

Le matin du 24 mai 2020, la police a été appelée pour enquêter sur une entrée par effraction dans un domicile de Wolfville Ridge, en Nouvelle-Écosse, où deux résidents s'étaient enfuis après que des inconnus soient entrés chez eux pendant qu'ils dormaient.

Les agents appelés sur les lieux ont déterminé que quelqu'un avait été blessé à l'intérieur du domicile, mais ce n'était pas l'un des résidents.

À l'époque, la police avait confirmé que la présumée attaque n'était pas considérée comme un acte aléatoire. Elle avait également déclaré que les suspects avaient été vus quittant le secteur dans une camionnette grise.

Peu après 7 heures du matin le même jour, la police a retrouvé les restes de M. Campbell dans une fourgonnette incendiée à Sainte-Croix, en Nouvelle-Écosse, à environ 40 kilomètres au sud-est de Wolfville Ridge.