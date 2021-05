Foyers de soins : le Nouveau-Brunswick envisage la vaccination obligatoire

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick cherche un avis juridique pour savoir s‘il peut rendre la vaccination anti-COVID-19 obligatoire dans le cas du personnel des foyers de soins et d’autres services de santé, explique le premier ministre Blaine Higgs.

Son gouvernement envisage aussi de dévoiler les foyers de soins dont un nombre insuffisant d’employés sont vaccinés afin que les familles jugent elles-mêmes s’il est sécuritaire d’y placer leurs proches.

Environ 66 % des employés des foyers de soins ont reçu au moins une dose d’un vaccin anti-COVID-19, selon les données publiées cette semaine par le gouvernement.

Ce taux n’est pas à la hauteur des attentes de M. Higgs. Il dit être préoccupé et cherche des solutions pour le faire augmenter.

La vaccination en tant que condition d’emploi est aussi envisagée. La question a seulement été posée, souligne le premier ministre, qui dit ne pas avoir lui-même une opinion à ce sujet.

Le gouvernement n’a toujours pas de politique en matière de vaccination obligatoire. Selon M. Higgs, ce n’est certainement pas sur la table en ce moment .

Blaine Higgs mentionne toutefois des cas de travailleurs qui doivent respecter certaines exigences, comme celle de porter de l’équipement de protection individuelle durant la pandémie. Le premier ministre estime qu’il n’est pas exagéré de dire que dans le cas des employés des foyers des soins, qui veillent sur une population des plus vulnérables, que la vaccination contre la COVID-19 peut être une condition d’emploi .

La nuance, dit-il, est d’atteindre un équilibre entre ce qui est sécuritaire pour les résidents des foyers de soins et les réticences de certains employés à se faire vacciner. Le premier ministre reconnaît d’ailleurs que les foyers de soins manquent de travailleurs.

Une méthode dure, selon le syndicat

Les durs propos du premier ministre déçoivent la présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Sharon Teare, qui représente les employés de 51 établissements du genre sur 70 dans la province.

Je ne crois pas qu'adopter une approche contraignante et menaçante comme cela est la voie à suivre pour le gouvernement. Une citation de :Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Sharon Teare affirme qu’elle ne peut parler au nom de tous les établissements de soins de longue durée de la province. Les employés d’un grand nombre d’entre eux ne sont pas syndiqués. Mais elle croit que la majorité de leurs employés veulent être vaccinés, ce qui n’est pas toujours facile, selon elle.

Par exemple, explique Mme Teare, jusqu’à tout récemment, ces travailleurs devaient prendre rendez-vous auprès des réseaux de santé plutôt qu'auprès d’une pharmacie, et qu’ils devaient parfois faire jusqu’à une heure et demie de route pour se rendre à un centre de vaccination.

Les pharmacies disposant de vaccin ne pouvaient les offrir qu’aux groupes d’âge admissibles, non aux groupes prioritaires déterminés par les autorités provinciales.

Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, conseille plutôt au gouvernement d'employer la méthode douce (archives). Photo : Radio-Canada

À compter de cette semaine, la vaccination contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick est offerte à toute personne âgée d’au moins 18 ans.

Sharon Teare s’attend ainsi à ce qu’un plus grand nombre d’employés de foyers de soins se fassent vacciner. Elle conseille au gouvernement d’attendre pour voir si ce sera le cas plutôt que d’adopter une approche contraignante.

Les employés des foyers de soins faisaient partie des premiers groupes prioritaires lorsque la vaccination a commencé en décembre.

Sharon Teare dit comprendre l’inquiétude des familles pour leurs proches en foyers de soins, mais elle estime que le gouvernement doit plutôt mieux informer les employés au sujet des vaccins contre la COVID-19 en leur donnant des informations factuelles .

Toute personne âgée d'au moins 18 ans peut maintenant se faire vacciner contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : getty images/istockphoto / hayatikayhan

De plus, ajoute Mme Teare, des établissements accordent un certain congé payé à leurs employés pour se faire vacciner, mais d’autres non. Il faut faire en sorte que les vaccins soient facilement accessibles à tous, souligne-t-elle.

Sharon Teare travaille en tant que préposée aux soins. Elle a accepté une dose de vaccin malgré son trouble auto-immun qui la mène à éviter les vaccins antigrippaux. Elle dit croire qu’il faut faire tout ce qui est possible pour le bien des personnes qui résident dans les foyers de soins.

Il n'a pas été possible d'obtenir des réactions de Jan Seely, présidente de l'Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs compte augmenter la pression

Le premier ministre Higgs ajoute qu’il veut être proactif et constructif pour trouver des moyens d’encourager les employés des foyers de soins à se faire vacciner.

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c’est si difficile , souligne-t-il.

Son gouvernement fera le nécessaire pour que les employés puissent se faire vacciner, ce qui comprend la question du transport.

Alors, nous allons continuer d’augmenter la pression. Une citation de :Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick déplore la mort de 43 personnes qui ont succombé à la COVID-19 jusqu’à présent. Le décès le plus récent, celui d’une personne âgée de plus de 90 ans dans la région de Bathurst, a été annoncé mercredi. Les autorités dévoilent peu de détails dans de tels cas pour des raisons de confidentialité, mais le porte-parole Bruce Macfarlane a indiqué que cette personne ne vivait pas dans un foyer de soins. Il n’a pas précisé si elle avait été vaccinée ou non.

Au moins six résidents du foyer de soins spéciaux Pavillon Beau-Lieu à Grand-Sault sont récemment morts de la COVID-19. Quatre d’entre eux avaient reçu au moins une dose de vaccin et un autre en avait reçu deux, selon Bruce Macfarlane. Aucun détail sur la vaccination ou non du sixième résident décédé n’a été révélé.