La Poudrière de Windsor s'offre une cure de jouvence

Depuis un an, seuls les sentiers de l'endroit étaient accessibles au public. Ils ont d'ailleurs été grandement populaires pendant la pandémie, ce qui a poussé l'équipe à redéfinir son offre pour sa réouverture.

La Poudrière, c’est connu. On doit donc axer notre programmation sur la nature et la culture, en donnant beaucoup d’importance au volet historique. C’est un site merveilleux et protégé que l’on va exploiter davantage. Une citation de :Sylvain Valiquette, directeur général du parc historique de la Poudrière de Windsor

On a enlevé un gros volet de notre offre, notamment les randonnées guidées. De plus, notre exposition permanente, présente depuis 12 ans, a été démantelée et donnée au Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke, qui souhaite en faire une exposition mobile qui fera le tour du Québec , ajoute le directeur général.

En plus de ces nouveautés, l'équipe d'administration du parc a été entièrement renouvelée. M. Valiquette admet que ce sera tout un défi pour son nouveau groupe d'attirer les gens après une longue période de fermeture.

C’est beaucoup de travail, de planification et de réorganisation. Nos sentiers étaient quand même accessibles aux gens, mais il n’y avait pas de tarification ou d'accompagnement. Il faudra habituer à nouveau les gens à venir s’inscrire et à payer les droits d’accès. C’est comme si on redémarrait la machine, le défi est là.

Ça date de 1864 notre site. Il faut donc faire attention à ça, faire du développement en respectant le passé. Une citation de :Sylvain Valiquette, directeur général du parc historique de la Poudrière de Windsor

Le plan de déconfinement annoncé mardi par le gouvernement semble jouer en la faveur de cette nouvelle équipe.

Ça fait longtemps qu’on travaille sur nos différents scénarios et on est contents de voir que le plan de déconfinement leur permettra de prendre vie. On va entre autres pouvoir refaire des spectacles en plein air, sur notre terrasse, aux abords de la rivière , explique le directeur général.

L’équipe analyse actuellement le calendrier annoncé mardi par le gouvernement pour établir son plan estival.

En route vers les 30 ans

Par ailleurs, cette année en est une de transition pour le parc historique de la Poudrière de Windsor. L'administration souhaite préparer le terrain pour 2023, lorsque l'établissement célébrera ses 30 ans d'activité.

On va continuer de mettre des nouveautés en place et en 2023, on va être prêts pour souligner les 30 ans. L’équipe est motivée , assure Sylvain Valiquette.

En plus de son offre revampée, celui-ci souhaite rejoindre de nouveaux adeptes de randonnée et de culture, cet été.

La Poudrière a toujours été importante localement. Toutefois, il y a une clientèle que l’on aimerait aller chercher. J’ai croisé des gens qui venaient de partout à travers la région pour venir marcher chez nous. Il faut donc profiter de cet élan pour le plein air et aller chercher ces gens-là.