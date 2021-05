L’ouverture du canal Rideau et des campings reportés à juin

Parcs Canada a annoncé que les gens devront attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir faire du camping et traverser les postes d'écluse le long du canal Rideau.

Le lieu historique national, qui s'étend d'Ottawa à Kingston, en Ontario, et qui est géré par Parcs Canada, restera fermé au moins jusqu'au 2 juin, date à laquelle l'ordre actuel de maintien à domicile a été prolongé en Ontario.

Parcs Canada a déclaré dans un communiqué de presse mercredi que l'éclusage et l'amarrage de nuit, ainsi que tous les sites de camping resteront fermés aux visiteurs jusqu'à ce que les mesures d’urgences sanitaires soient levées.

Le personnel de Parcs Canada a ouvert les écluses du canal Rideau près de la rivière des Outaouais en juillet 2019. L'ouverture du canal sera retardée cette année en raison de l'ordre de rester à la maison en Ontario. Photo : Radio-Canada / Ian Black

La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance pour Parcs Canada et l'agence suit les conseils, les directives et les exigences des autorités de santé publique , indique un communiqué.

Toutes les réservations faites avant le 2 juin seront automatiquement annulées et intégralement remboursées, a précisé l'agence. Les gens n'ont rien à faire pour annuler leurs réservations.

Parcs Canada demande aux Canadiens de respecter les restrictions de voyage, de respecter les conseils des experts en santé publique et toutes les restrictions de santé publique , a déclaré l'agence.

Avec les informations de CBC