Les Tigres malmènent les Islanders et nivellent la série

Benjamin Tardif a signé un tour du chapeau, dont un doublé dans la poussée qui a donné les devants 5-0 aux siens.

Olivier Coulombe et Shawn Element ont réussi deux buts chacun.

Il fallait absolument gagner la game 2 et j'ai senti notre équipe sortir avec beaucoup d'urgence , a déclaré après le match Carl Mallette, entraîneur des Tigres.

Déception chez les Islanders

Noah Laaouan, défenseur des Islanders, admet que son équipe n'était pas prête.

Dès le début on pensait que ça serait facile, mais on n'était pas prêts. Maintenant on est dans les demi-finales et il n'y aura rien de facile , indique Noah Laaouan.

Les hostilités vont reprendre vendredi soir.

