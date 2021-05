L’épreuve uniforme de français en ligne, une « porte grande ouverte pour la tricherie »

Un enseignant au cégep, bien au fait de l’élaboration des modalités de l'épreuve uniforme en langue d’enseignement et littérature (ÉULEL) et qui a accepté de témoigner de manière confidentielle, critique la formule choisie par le gouvernement.

Rien n’a été mis en place pour permettre de s’assurer que l’auteur du texte est bel et bien l’étudiant. Un jeune pourrait recevoir de l’aide d’un ami, d’un proche et on n’aurait aucun contrôle là-dessus ou de moyen de le savoir. C’est le point faible de ce système. Une citation de :Un enseignant de français au cégep qui était proche du processus de préparation de l’ÉULEL

Cet enseignant reconnaît que des efforts ont été faits afin de tenter de limiter le recours au plagiat, comme la préparation d’une plus grande banque de sujets de dissertation proposés aux étudiants, distribués de manière aléatoire parmi les étudiants au moment de l’examen. La formule actuelle est basée sur la confiance en l’étudiant qui doit attester qu’il a réalisé la dissertation seul, dit-il. Mais il estime que c’est insuffisant pour éviter les abus et la tricherie.

Il rappelle que la réussite à cet examen est obligatoire pour obtenir le diplôme d’études collégiales ( DECdiplôme d’études collégiales ) et passer à la prochaine étape de leur cheminement scolaire ou professionnel, ce qui peut constituer, pour certains, une tentation pour contourner les règles pendant que c’est plus facile qu’à l’habitude de le faire , précise-t-il.

On a une évaluation qui, d’une part, stresse les étudiants honnêtes qui ont déjà eu une session difficile et qui, d’autre part, est facile à contourner pour les étudiants malhonnêtes. Je ne vois pas l’avantage d’avoir opté pour cette solution. Une citation de :Un enseignant de français au cégep qui était proche du processus de préparation de l’ÉULEL

Voilà d’ailleurs l’avis de plusieurs regroupements d’enseignants du collégial et des étudiants du cégep qui avaient tenté, il y a plusieurs semaines, de faire reculer le gouvernement en demandant l’annulation de l’épreuve uniforme de français, mais sans succès.

Le vice-président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec ( FNEEQFédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec ), Yves de Repentigny, est lui aussi loin d’être rassuré : En temps de pandémie comme ça, à distance, sans mécanisme autre qu’une déclaration sur l’honneur pour s’assurer que c’est bien la personne qui fait son épreuve uniforme, ça sème un doute sur la valeur de l’exercice!

L’épreuve uniforme en langue d’enseignement et littérature ( ÉULELépreuve uniforme en langue d’enseignement et littérature ), crainte par bien des étudiants du Cégep, constitue la dernière étape à franchir avant l’obtention du DECdiplôme d’études collégiales . Le ministère de l’Enseignement supérieur avait pris la décision d’annuler les moutures de mai et de décembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Toutefois, la ministre Danielle McCann s’est montrée déterminée cette session-ci à ce que l’évaluation ait lieu, puisque la qualité de la langue française est primordiale et [que] nous ne ferons pas de compromis à cet effet , indique-t-on à son cabinet. Par conséquent, pour la première fois de leur histoire, les épreuves uniformes de français et d’anglais (pour les étudiants des cégeps anglophones) se déroulent non pas en classe, mais à la maison et en ligne. Une dissertation critique de 900 mots à rédiger en-dedans de 4 heures et demie, à taper à l’ordinateur plutôt qu’à écrire à la main. Avec la permission d’avoir accès à un outil de correction de la langue, mais sans celle d’avoir recours à de l’aide extérieure.

Contactée pour rédiger l’examen à la place d’un étudiant

Élisabeth Lavoie, une ancienne enseignante au cégep, offre des services de tutorat à son compte. Il y a quelques jours, elle reçoit un message des plus déconcertants de la part d’un jeune homme. Il lui demande d’abord de l’aide pour un examen. Elle requiert des précisions. Il voulait me payer pour que je rédige à sa place son épreuve uniforme. Évidemment, j’ai refusé , explique-t-elle.

Élisabeth Lavoie a reçu une demande bien particulière de la part d'un étudiant qui cherchait un moyen de faire rédiger par quelqu'un d'autre son épreuve uniforme de français. Photo : Courtoisie d'Élisabeth Lavoie

L’ex-enseignante était choquée, mais pas surprise d’être contactée pour un tel mandat : Ça ne m’a pas vraiment étonnée parce que je savais que l’épreuve se fait en ligne cette année et que ça ouvre la porte toute grande à la tricherie, à la fraude.

Elle ajoute qu’il est d’autant plus facile pour les étudiants de tenter leur chance en trichant que les correcteurs des ÉULELépreuve uniforme en langue d’enseignement et littérature ne sont pas leurs enseignants réguliers, et qu’ils sont donc moins à même de détecter une performance inhabituelle d’un jeune qui éprouve habituellement des difficultés.

« La pointe de l’iceberg », selon un enseignant

De son côté, l’enseignant en littérature française au Collège de Maisonneuve à Montréal, Frédéric Thibaud, est peu enthousiaste depuis le début par cette expérience en ligne : Quand on a appris que la ministre McCann voulait que l’épreuve uniforme se fasse en ligne, on était sceptique. Parce qu’on se disait que les cas de fraude allaient être importants .

Et un message qu’il a reçu dans la matinée de mercredi, au moment même où ses étudiants étaient en train de rédiger leur épreuve uniforme, est d’ailleurs venu valider ses craintes.

Bonjour, je parle à mes amis et nous n’avons pas la même structure de texte comparatif. Je voulais être sûre que c’est correct si je fais deux paragraphes avec trois idées secondaires. Une citation de : Un message envoyé à Frédéric Thibaud par une de ses élèves pendant l’épreuve uniforme mercredi matin

L’enseignant indique qu’il avait pourtant bien précisé pendant ses cours que l’épreuve devait être faite de manière individuelle et que les directives envoyées par le ministère étaient également claires à ce sujet. Il est convaincu qu’il s’agit d’un geste maladroit, naïf et non malicieux posé par cette étudiante, mais qui trahit malgré tout les lacunes de ce type d’évaluation à distance, sans supervision.

Quand j’ai reçu ce message-là, c’est venu confirmer tout ce qu’on appréhendait : que les étudiants allaient se parler, que l’épreuve allait devenir presque caduque. Comment garantir qu’un étudiant a atteint la compétence évaluée s’il peut bénéficier d’aide extérieure? Une citation de :Frédéric Thibaud, enseignant de littérature française au Collège de Maisonneuve

L’enseignant qui a plus de 20 ans d’expérience est convaincu qu’une proportion significative des étudiants ont eu, ou auront recours à de l’aide extérieure, de différentes façons : C’est la pointe de l’iceberg. Je suis convaincue qu’à la grandeur du Québec, il y en a eu plein de cas de tricherie et de fraude, à différents degrés. Il espère de tout coeur que l’expérience ne sera pas reproduite dans le futur.

Plusieurs étudiants contactés par Radio-Canada qui ont réalisé cet examen mercredi confirment d’ailleurs qu’il leur aurait été très facile de demander à un proche de les aider ou de faire la rédaction entièrement à leur place. Certains jugent aussi injustes d’avoir eu à faire cet examen alors que leurs confrères et consœurs en ont été exemptés dans la dernière année.

L’examen à distance, la meilleure solution?

Les enseignants interrogés ne s’entendent toutefois pas sur la solution qui aurait pu remplacer la formule en ligne pour laquelle le gouvernement a opté ce printemps.

Frédéric Thibaud estime que, malgré tous les efforts que lui et ses élèves ont fait, la préparation à l’épreuve uniforme n’était pas aussi bonne que celle des années antérieures. Il est donc d’avis qu’il était injuste d’imposer cette évaluation maintenant.

Mes étudiants sont moins bien préparés et plus angoissés qu’à l’habitude. Mais on leur demande de faire l’épreuve d’uniforme de français avec les mêmes critères que les années passées. Tant qu’à ça, ça aurait été mieux de l’annuler, selon moi, franchement. Une citation de :Frédéric Thibaud, enseignant de littérature française au Collège de Maisonneuve

Éléonore Bernier-Hamel, qui enseigne au Cégep de Terrebonne, s’inquiète pour ses étudiants qui s’apprêtent à faire l’épreuve uniforme la semaine prochaine. En effet, certains cégeps ont décidé d’opter pour le report de la tenue de l’examen ministériel au 26 mai en raison de la grève des employés de soutien des cégeps.

Elle est d’autant plus soucieuse qu’elle a remarqué une nouvelle tendance inquiétante : On n’a jamais vu autant de cas de plagiat et de fraude que depuis que les cours sont à distance , dit-elle, avant d’ajouter : Depuis un an et demi, on le remarque, c’est un phénomène qui prend de l’ampleur.

Éléonore Bernier-Hamel juge important d’avoir maintenu l’épreuve uniforme cette session-ci, car elle est d’avis qu’il s’agit d’une évaluation fondamentale pour déterminer le niveau de maîtrise du français et des compétences en littératie des finissants du collégial. Toutefois, elle estime que la forme actuelle de l’exercice lui fait perdre de la crédibilité et elle aurait aimé qu’une autre approche soit privilégiée

La solution, c’était de le faire au cégep, peut-être en plusieurs petites cohortes, en petits groupes, dans plusieurs salles, étalé sur plusieurs jours. Ça aurait été la solution la plus efficace pour éviter la fraude. Et ça aurait été possible dans le contexte sanitaire actuel. Une citation de :Éléonore Bernier-Hamel, enseignante en littérature française au Cégep de Terrebonne

La FNEEQFédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec , de son côté, n’a pas de position claire quant à l’annulation ou au maintien de l’ ÉULELépreuve uniforme en langue d’enseignement et littératur . Toutefois, son vice-président Yves de Repentigny est certain que les résultats aux épreuves uniformes de cette session-ci ne seront pas représentatifs de la véritable performance des étudiants : On sait que beaucoup de gens vont être tentés de tricher. C’est l’obtention du DECdiplôme d'études collégiales qui en dépend. On n’est pas dupe. Les taux de succès à cette épreuve-là cette année vont être très élevés! Et pas nécessairement pour les bonnes raisons!