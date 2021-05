Des applaudissements et des cris d’assentiment spontanés ont suivi de la part des 250 spectateurs masqués, distancés et – certains – vaccinés qui s’étaient déplacés pour assister aux prestations du groupe The Franklin Electric et de Dylan Phillips, le multi-instrumentiste de Half Moon Run.

Il y avait quelque chose que profondément symbolique à cette apparente banale phrase d’accueil au lendemain des annonces du gouvernement Legault liées aux concerts en présentiel et à la conférence de presse de la ministre de la Culture Nathalie Roy, quelques heures plus tôt.

C’était un peu comme si chacun de nous avions enfin une preuve tangible du retour de l’art vivant et des concerts dans nos vies. Et que cela se produise dans une église – j’ai beau ne pas être croyant – ajoutait au symbolisme.

Après avoir fait une croix sur les concerts en présentiel et diffusé une poignée de prestations virtuelles en 2020, le festival basé sur la Rive-Nord du Grand Montréal propose cette semaine une édition réduite, certes, quoique uniquement avec des concerts en présentiel à l’intérieur.

On a pris en avril la décision de ne présenter que des spectacles à l’église, nous confiait la programmatrice Isabelle Ouimet, plus tôt dans la journée. Pour des spectacles en extérieur, les paramètres n’étaient pas assez clairs. On ne voulait pas annuler des concerts. Notre intention de départ, aussi, c’était que tous les artistes aient de nouvelles choses à présenter. Quelque chose de frais.

Phillips au piano

C’était indiscutablement le cas de Dylan Phillips. Le batteur et claviériste de Half Moon Run venait présenter les compositions de son mini-disque Undercurrents, paru en août 2020.

C’est un honneur et un privilège d’être ici ce soir, a-t-il dit en français, tout en s’installant au piano, un instrument qu’il adore. Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas joué "live". En fait, c’est la première fois que je partage ça en public.

Pendant 25 minutes, Phillips a enchaîné les instrumentales néo-classiques de son cru dans l’enceinte sacrée devant des spectateurs qui l’écoutaient religieusement. Son impeccable, légèreté sur les touches, le pianiste nous a charmé avec la belle et apaisante Swim With Me, le motif récurrent et presque hypnotique de Cycles et les mouvances de Undercurrents.

Oscillant dans un répertoire dont le spectre musical s’apparentait tantôt à des nocturnes et parfois à des études méditatives, Phillips a démontré toute l’étendue de son talent, ne faisant qu’un emprunt à Half Moon Run par l’entremise d’une version allongée de Throes, parue sur l’album Sun Leads Me On. Une prestation ravissante d’un bout à l’autre.

À l’entracte, j’ai réalisé que très peu de spectateurs à qui le festival offrait des masques de procédure à l’entrée – comme sur les sites de vaccination – quittaient leur place. Peut-être, parce qu’ils se pinçaient, comme moi, d’être là, mais aussi parce les mesures de distanciation étaient exemplaires.

Sur les longs bancs d’église, seulement deux personnes pouvaient prendre place à la fois, à une extrémité ou l’autre du banc en question. Le commentaire amusant d’Isabelle Ouimet émis matinée m’est alors revenu en tête : Finalement, on ne vend pas de billets, mais des bancs d’église...

Nouveaux espoirs

Durant un peu plus d’une heure, The Franklin Electric a présenté majoritairement des chansons récentes en mode électrique. Photo : Simon Ronny Lebrun/Content Content

À peine plus d’un quart d’heure plus tard, Jon Matte et ses collègues se sont pointés pour offrir leur version d’une messe musicale.

Ouverture avec Never Look Back. Tiens… Une autre chanson diffusée durant la pandémie, sur le mini disque paru en novembre 2020. Là encore, nous étions en terrain de nouveautés. Et même si ce n’était pas le propos de la chanson, Matte a noté qu’après ce que nous venons de vivre collectivement que c’était une belle opportunité pour changer .

Rayon son, la réverbération naturelle de l’église a un peu moins bien servi le groupe que Phillips. La guitare et la batterie étaient bien nettes dans le mix, ce qui était moins vrai pour la basse et les claviers. Il est important de noter que j’étais au fond de l’église. Dans des circonstances normales, je me déplace pour mesurer les variations sonores, ce qui était impossible à faire dans un contexte avec restrictions. Peut-être que les spectateurs qui étaient plus près de la scène n’ont rien entendu de tel.

Les spectateurs, justement, ne savouraient pas les offrandes de Franklin Electric de la même façon. Cette fois, le tempo marquait les âmes et les cœurs. Il fallait voir toutes les têtes dodeliner durant Greatest Love of All et Just Ain’t Mine, cette dernière nappée du solo de trompette de Matte. Après huit mois de sevrage de concerts depuis la prestation de Dumas, ressentir la vibration des basses et l’impact des frappes sur les peaux de la batterie est un bonheur qui n’a pas de prix.

Durant un peu plus d’une heure, The Franklin Electric a présenté majoritairement des chansons récentes en mode électrique, semi-acoustique ou carrément acoustiques, quand Matte a pris le plancher tout seul.

Les boys avaient indiscutablement du plaisir à jouer, mais la longue absence de la scène soulignée par le chanteur était palpable : un faux départ et un raccord musical moins réussi, ici et là, ainsi qu’un enchaînementde chansons curieux. Cela dit, j’ai l’impression que The Franklin Electric aurait pu nous interpréter Au clair de la lune ou Petit papa Noël sans que personne ne se plaigne, tellement la scène manque aux amants de la musique.

Beau malaise, ce moment où Matte demande à la foule de se lever, en ajoutant illico : Euh… Est-ce que vous pouvez vous lever? Ah… Levez-vous! .

C'est à l'église Sainte-Thérèse d'Avila qu'avait lieu, mercredi soir, le lancement du Festival Santa Teresa. Photo : Simon Ronny Lebrun/Content Content

Comme prévu, tout le monde a obtempéré sans jamais chercher à se déplacer. Pourquoi la demande? Pour l’interprétation de la dynamique Unsatisfied, classique du groupe, avec 250 personnes qui battaient frénétiquement la mesure. Une vraie de vraie atmosphère de concert rock qui m’a ramené en mémoire desdizaines de spectacles légendaires en un instant.

Le groupe a néanmoins privilégié des livraisons qui cadraient mieux avec le caractère quelque peu solennel d’une église. C’est d’ailleurs This Is How I Let You Down qui a mis un terme à la prestation.

Forcément, il n’y a pas eu d’abandon vécu sur scène ou dans la foule durant ce concert qui fut forcément moins festif que celui que nous avions vu au MTelus en février 2020, l’un derniers vus avant que la planèteentière ne se confine.

Mais est-ce qu’il y avait du bonheur dans l’église Sainte-Thérèse d’Avila mercredi soir? À revendre! Et c’est ce que j’ai vécu le plus près d’un semblant de vie normale depuis le début de l’année.