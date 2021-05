Forêts anciennes : cinq nouvelles arrestations aux barricades Caycuse

Cinq personnes ont été arrêtées : quatre pour avoir enfreint l’injonction accordée par la Cour suprême en avril et une pour obstruction, indique le communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Deux arrestations sont également imminentes, explique le caporal Chris Manseau de la GRCGendarmerie royale du Canada , mais elles requièrent une intervention spécialisée.

Les personnes ont creusé un trou dans la terre, y ont mis leur bras et ont coulé du ciment autour. Alors on doit briser tout le ciment avant de retirer les personnes , illustre-t-il.

Un hélicoptère a été envoyé sur place et une trentaine de véhicules de la GRCGendarmerie royale du Canada se sont présentés sur le site mercredi matin, selon le Rainforest Flying Squad, l’un des groupes qui militent pour la sauvegarde des arbres anciens.

Mardi, sept personnes ont été arrêtées et la GRCGendarmerie royale du Canada indique que l’opération s’étendra sur encore plusieurs jours.

On prend notre temps pour enlever les manifestants, ce n’est pas une opération qu’on veut faire très vite [...] on ne veut pas de violence , souligne le caporal.

L’une des manifestantes arrêtées mardi a comparu mercredi après-midi à la Cour suprême provinciale de Nanaimo après avoir passé la nuit en détention provisoire.

Son nom est Rainbow Eyes, c’est une autochtone. Elle a refusé de signer la décharge lui demandant de ne pas revenir sur ce territoire , explique une membre du Rainforest Flying Squad, Kathy Code.

Dans un communiqué, le groupe affirme aussi que des travaux forestiers semblent avoir commencé puisqu’au moins deux gros camions industriels sont entrés dans la zone forestière, l'un chargé de gros tuyaux et l'autre d’une petite grue.

La zone d’exclusion remise en question

Vendredi, le Rainforest Flying Squad souhaite contester en Cour la mise en place de la zone d’exclusion, prévue pour permettre aux manifestants, aux observateurs ainsi qu’aux médias de demeurer sur place, mais sans toutefois bloquer l’accès à la zone forestière où ont lieu les travaux.

Nous pensons que c’est illégal et que ce n’est pas permis sous l’injonction. Une citation de :Kathy Code, membre, Rainforest Flying Squad

Mardi, l’Association canadienne des journalistes a demandé, dans un communiqué, à ce que les pouvoirs de la GRCGendarmerie royale du Canada soient revus par la justice pour permettre un meilleur accès aux médias.

C’est une répétition d’un comportement qu’on a vu par le passé et par lequel la GRCGendarmerie royale du Canada et d'autres forces de police ont viole les libertés civiles fondamentales et bloquent l'accès des journalistes à un site où ils appliquent une injonction contre des manifestants , a déclaré le président de l’Association, Brent Jolly.

Selon le Rainforest Flying Squad, un membre des médias figure parmi les personnes arrêtées mercredi.

Avec des informations de Raluca Tomulescu