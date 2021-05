L’Estrie se prépare au retour des festivals cet été

À risque de décevoir certains festivaliers, pour nous, l'annonce en général, dans l’absolu, est une très belle annonce, c’est une bonne nouvelle. Mais dans le cadre du Festival des traditions du monde, même si le festival est au mois d’août, c’est trop difficile de ramener le festival dans sa formule initiale parce qu’un festival se prépare en une année, ou dix mois , explique Malika Bajjaje, directrice du Festival des traditions du monde de Sherbrooke.

Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on ne voulait pas présenter la formule initiale du festival, même si on a la permission, maintenant. Une citation de :Malika Bajjaje, directrice du Festival des traditions du monde de Sherbrooke

Même dans un temps normal, dans un festival préparé à partir de janvier, on vit des incertitudes financières, de logistique et de ressources humaines. Rajoute à ça l’incertitude qu’on a vécue avec la pandémie, on n’était pas capables de monter des échéanciers et des plans , ajoute-t-elle.

Le festival va tout de même avoir lieu, et sa programmation va être annoncée vers la fin de juin. On va présenter quelque chose, mais on n’a pas encore tout ficelé , indique Mme Bajjaje.

Une excellente nouvelle pour Foresta Lumina

Pour une installation comme le parcours nocturne illuminé Foresta Lumina, qui est déjà installée au Parc de la Gorge de Coaticook, le déconfinement et la levée du couvre-feu représentent toutefois d'excellentes nouvelles.

On attendait cette nouvelle-là avec impatience. Dans notre tête, on ouvrait le 18 juin si le couvre-feu nous le permettait. Donc tout s'enligne pour que tout soit prêt pour le 18 juin encore cette année , se réjouit Caroline Sage, directrice générale au Parc de la Gorge de Coaticook.

Des sportifs ravis

Les sportifs ont aussi été touchés par le déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec.

À compter du 31 mai, si l'Estrie retombe en zone orange, des groupes de douze personnes au maximum pourront s'entraîner ensemble. Si la région tombe en zone jaune à la mi-juin, les matchs de sports avec brefs contacts pourront aussi reprendre.

Même les adultes veulent faire des matchs, donc on espère vraiment qu'à partir du 14 juin ou maximum le 25 juin, qu'on puisse retourner sur le terrain faire des vrais matchs avec des contacts, avec des compétitions qui peuvent nous emmener là , souligne Pierre-Luc Boudreault, vice-président du volet compétitif de la ligue de soccer le Mistral, à Sherbrooke.

Si on maintient la date du 11 juin, le 12 juin on jouerait ici contre Saint-Jérôme, je crois en après-midi. Un match d'ouverture c'est toujours le fun, on est vraiment excités souhaite quant à lui François Lécuyer, le président et propriétaire des Expos de Sherbrooke.

Avec les informations de Pierrick Pichette