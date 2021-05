Un maire ontarien demande si le vaccin modifie les menstruations

Dave Bylsma a envoyé le message suivant à Emily Spanton sur Facebook, mardi.

Bonjour Emily. Je n'ai vu aucune de tes publications dernièrement, donc j’avais peur que tu m’aies retiré de ta liste d’amis. Je comprendrais si c’était vrai. Ce n’est pas mon problème. [Malgré tout] je pense que tu vas me donner une réponse honnête. J’ai vu une publication selon laquelle tu as reçu le vaccin il y a quelque temps, non? Ce n'est pas une question habituelle à poser à une connaissance mais as-tu remarqué des changements dans tes menstruations? Encore une fois, ce ne sont pas mes affaires, je te respecte, toi et ta vie privée.

Mme Spanton est une bénévole bien connue à St. Catharines. Selon elle, la question était surprenante et invasive. Elle a choisi de ne pas répondre à la question du maire.

Mme Spanton explique qu’elle avait effectivement retiré le maire de sa liste d'amis sur Facebook. Par le passé, elle affirme avoir échangé avec M. Bylsma sur des questions civiques, entre autres en lien avec sa présidence de l'Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara, qu'elle a quitté depuis.

S'il avait dit : "Emily, j'ai des questions sur les vaccins", j'aurais pris le temps de [lui répondre] , a-t-elle expliqué à CBC News.

Une question honnête, dit-il

M. Bylsma a répondu à CBC News qu'il savait que la question posée à Mme Spanton était risquée, mais qu'il avait pris le temps de lui donner le droit de ne pas répondre .

J'ai posé la question en privé. Je crois sincèrement qu'elle pourrait me donner une réponse juste, sur la base d'un dialogue professionnel qui a couvert de nombreux sujets qui ont été soulevés pendant cette pandémie , a-t-il répondu par message texte.

Certaines de mes électrices ont soulevé de sérieuses inquiétudes sur le fait de ressentir des symptômes menstruels aggravés après la vaccination. J'essaie simplement de poser une question difficile sur un sujet inconfortable.

Profondément préoccupé

En tant que maire de West Lincoln, M. Bylsma siège également au conseil de la région de Niagara.

Le président de ce conseil, Jim Bradley, a publié une déclaration tard mardi dans laquelle il condamne les propos de M. Bylsma présente des excuses à Mme Spanton.

Je suis profondément préoccupé et troublé par le fait que le conseiller Bylsma a engagé une conversation avec une résidente sur des questions personnelles qui ne le regardent manifestement pas , a déclaré M. Bradley dans son communiqué.

Ces types d'interactions sont embarrassants et donnent une mauvaise image de notre communauté toute entière.

Avec les informations de CBC News