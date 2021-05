Augmentation des droits à l'Université de Calgary : les étudiants veulent être consultés

L'université doit soumettre son plan pour la hausse des droits de scolarité au ministre de l'Enseignement supérieur Demetrios Nicolaides, avant la fin du mois de juin.

Le conseil législatif a invité l'administration de l'université à participer à sa rencontre du 1er juin afin de pouvoir leur faire une rétroaction plus complète au sujet de son plan.

Entre-temps, à la lumière des informations reçues, les membres du conseil législatif espèrent consulter les étudiants de l'université pour s'informer de ce qu'ils en pensent.

Nous demandons à l'université de reporter les augmentations proposées jusqu'à ce que les étudiants soient de retour en classe et, espérons-le, de retour sur le campus. Une citation de :Nicole Schmidt, présidente, syndicat des étudiants, Université de Calgary

À défaut, le syndicat envisage de demander au ministre Demetrios Nicolaides de retarder l'approbation des hausses jusqu'à ce que le moment soit meilleur et qu'un engagement étudiant plus complet puisse être fait, explique le syndicat étudiant dans son communiqué.

À l'heure actuelle, le syndicat étudiant est sceptique quant à la possibilité de mener des consultations adéquates pendant la pause estivale.

Dans une déclaration, l'Université de Calgary a déclaré qu'elle continuait de consulter les parties prenantes.

S'il est approuvé, le changement n'affectera pas les étudiants actuels, mais seulement ceux qui s'inscrivent pour la première fois au semestre d'automne en 2022.

Hausse jusqu'à 51 %

Si elles sont approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur, ces augmentations entraîneront une hausse des droits de scolarité de plus de 50 % pour certains programmes.

Les augmentations exceptionnelles des frais de scolarité visent à assurer la qualité continue de l'éducation dans les programmes à forte demande en compensant l'impact des récentes compressions du budget provincial , écrit l’université dans un communiqué.

Au premier cycle, les droits de scolarité augmenteraient de 15,7 % pour le programme de médecine. Au baccalauréat en ingénierie, ils augmenteraient de 32 % pour les étudiants nationaux et de 51 % pour les étudiants venant de l'étranger.

Les étudiants en médecine et les étudiants nationaux en ingénierie paieraient donc plus de 2000 $ de plus chaque année. Les étudiants étrangers en ingénierie paieraient, quant à eux, 11 000 $ de plus par an.

L'ingénierie, en particulier, a été durement touchée par les augmentations des droits de scolarité au cours des deux dernières années. Nous avons constaté une augmentation de 10 % pour les étudiants nationaux en génie. Ces augmentations s'ajouteraient donc à cela , a déclaré la présidente du syndicat des étudiants, Nicole Schmidt.

Il est de plus en plus coûteux de s'inscrire à un programme d'ingénierie à l'Université de Calgary. Une citation de :Nicole Schmidt, présidente, syndicat des étudiants, Université de Calgary

Au cycle supérieur, les frais de scolarité augmenteraient de 25 % pour la maîtrise en administration des affaires et de plus de 35 % pour la maîtrise sciences en génie pour les étudiants étrangers.

Ces augmentations s'ajouteraient à celle d'environs 7 % approuvée en février pour presque tous les programmes.

Avec les informations de Lucie Edwardson