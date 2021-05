Les mesures spéciales d'urgence dans la MRC du Granit seront levées le 24 mai

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé qu' après des discussions avec la santé publique, les mesures spéciales d’urgence qui étaient toujours en vigueur dans certaines régions du Québec pourront être levées dès lundi [prochain].

Tout comme les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, dans la région de la Chaudière-Appalaches, et celles de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et des Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, le Granit retournera au palier d'alerte maximale dans quelques jours.

Par ailleurs, le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux précise dans son communiqué qu'en raison de l'amélioration notable de la situation et des prévisions encourageantes, il ne sera pas nécessaire de respecter un délai minimum de 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence pour appliquer les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement.

La MRC du Granit pourra donc bénéficier des allégements prévus par Québec à partir du 28 mai.