Les mesures d'urgence finalement levées lundi dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent

Québec précise les étapes de déconfinement des MRC où des mesures d'urgence sont imposées. Ces mesures seront finalement levées le 24 mai et une période de 14 jours ne sera pas nécessaire avant l'enclenchement du plan de déconfinement dans ces secteurs .

Les MRCMunicipalité régionale de comté du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. passeront donc au palier d'alerte rouge comme le reste du Bas-Saint-Laurent lundi.

Un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise aussi que dans les régions où les mesures spéciales d’urgence seront levées, il ne sera pas nécessaire de respecter un délai minimum de 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence pour appliquer les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement.

Le flou persistait en cours de journée mercredi à savoir ce qui adviendrait des zones où des mesures d'urgence étaient imposées.

Des élus et des intervenants du secteur économique du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. dénonçaient le manque de précisions quant à leur situation et quant au fait qu'ils ne pouvaient pas prévoir ce à quoi ressemblera leur été.

