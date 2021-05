Déconfinement des festivals, entre espoir et détails sujets à interprétation

À partir du 25 juin, les festivals seront autorisés à laisser entrer 2500 festivaliers sur leur site, à condition de respecter un certain nombre d’exigences. Pour les événements extérieurs accueillant des spectateurs debout ou assis sans places fixes - comme c’est le cas pour le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), par exemple -, le site devra être séparé en sections de 250 personnes. Toutes les zones devront être délimitées par une barrière physique et séparées les unes des autres par une distance d’au moins 2 mètres. La distanciation et le port du masque y seront obligatoires.

La directrice du Festival de montgolfières de Gatineau, Sandra Cloutier (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

La directrice générale du FMGFestival de montgolfières de Gatineau , Sandra Cloutier, accueille positivement cette annonce, même si cela veut dire que l’événement ne se tiendra pas dans son format original.

On reçoit normalement entre 25 000 et 35 000 festivaliers par jour. Là, on n'est même pas à 10 % [de ce chiffre]. Il va falloir faire des choix et se concentrer sur des axes ou une partie de l'offre , explique Mme Cloutier.

La plus récente édition du FMGFestival de montgolfières de Gatineau comprenait quatre scènes. Le nombre d’installations sera moindre cette année, indique-t-elle. J’ai encore des analyses à compléter avec mon équipe. Il y a énormément de questions qui demeurent, mais on vise à annoncer la voie qu’on va prendre sur le parc de la Baie en présentiel à la mi-juin , soutient-elle.

Les grands feux du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau (archives)

Quant à eux, les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy auront bien lieu cet été, mais les organisateurs continuent d’étudier différents scénarios et concepts alternatifs.

Nous, on tombe entre deux chaises. On est l’événement où certaines personnes ont des sièges assignés, et d’autres en admission générale et peuvent se promener, alors on va devoir évaluer les différentes possibilités , explique le président-directeur général de l’événement, Marc-Antoine Massicotte.

Le festival, qui accueille habituellement plus de 35 000 personnes - dont parfois plus de 12 000 spectateurs au cours d’une même soirée -, pourrait avoir lieu sur un plus grand nombre de jours.

D’habitude, on fait cinq soirs à l'intérieur de deux semaines. Est-ce qu'on pourrait venir faire huit, neuf ou 10 soirs pour pallier ce manque de capacité-là? C’est des choses qu'on regarde en ce moment. Une citation de :Marc-Antoine Massicotte, président-directeur général des Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

Le cofondateur du Festibière de Gatineau, Alex Van Dieren (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

De son côté, le Festibière, qui célèbre son 10e anniversaire, aura lieu plus tard cet été, en août, au lieu du premier week-end de juin.

Comme il sera impossible d’accueillir 20 000 personnes en même temps, le cofondateur de l’événement, Alex Van Dieren, envisage déjà une formule ressemblant à celle de l’événement d’hiver. Le modèle par sessions donne accès au site à un groupe de personnes restreint et contrôlé pour une période de temps déterminée.

On vide le site complètement, et là [...] on a une nouvelle clientèle qui fait son entrée. Est-ce qu’il y aura une, deux, trois, quatre sessions par jour? On regardera, mais présentement, c’est l’approche qu’on a pour ce festival-là , explique-t-il.

De son côté, L’Outaouais en fête ne pourra pas bénéficier de ce volet du plan de déconfinement. Les mesures relatives aux festivals entreront en vigueur le 25 juin, alors que l’événement entoure traditionnellement la Saint-Jean-Baptiste.

Les organisateurs du rendez-vous annuel envisagent toutefois d’inclure un volet virtuel aux célébrations du 24 juin, en plus de répéter l’expérience d’un défilé-spectacle ambulatoire dans les rues du secteur Aylmer et de feux d’artifice lancés à partir du parc des Cèdres.

Et du côté ontarien?

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le cœur des responsables de festivals continue d’hésiter entre prudence et espoir.

Faisant face à un confinement strict prolongé jusqu’au 2 juin par le gouvernement Ford, l’équipe du Festival de jazz d’Ottawa, qui s’étend habituellement sur une quinzaine de jours à la fin du mois de juin, a choisi de repenser l’événement. Une mouture majoritairement virtuelle devrait donc être présentée du 19 au 22 août prochain, à laquelle pourraient s’ajouter quelques prestations en présentiel, si la santé publique le permet.

Le violoncelliste et directeur de Musique et autres mondes, se tenant en juillet, Julian Armour, estime pour sa part qu’il est encore trop risqué d’organiser des événements à grand déploiement cet été. Il mise surtout sur une reprise de diffusions sur le web, et ce, pour les neuf prochains mois.

Des captations de concerts ont eu lieu derrière les portes closes du Musée canadien de la nature, l'année dernière, dans le cadre du festival Musique et autres mondes. Photo : Festival Musique et autres mondes

L’année dernière, les galeries du Musée canadien de la nature avaient servi de décor à l’enregistrement de courts concerts, mais les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas la captation de tels récitals pour le moment. Dès que ce sera de nouveau permis, l’équipe de Musique et autres mondes souhaite pouvoir concocter une programmation virtuelle pour juillet et août, voire orchestrer des concerts impromptus en présentiel, en fonction de ce qui sera permis cet été.

De son côté, le Festival franco-ontarien, qui a habituellement lieu à la mi-juin, a déjà été repositionné en septembre, pour une deuxième année consécutive. L’équipe élabore différents scénarios - allant du plus restrictif au plus permissif -, mais espère être en mesure de réintégrer des volets grand public, en présentiel, à son événement.

L’année passée, on était dans un modèle très restreint avec une centaine de festivaliers seulement, mais peut-être que rendu à la fin septembre, les gens pourront arriver sans place nécessairement réservée , fait valoir le directeur général du Festival franco-ontarien, Michel-Olivier Matte, qui est également responsable du Festival de la curd de Saint-Albert.

La force des gens qui travaillent dans le métier [de l’événementiel], c'est de savoir s'adapter à l’imprévu. On prévoit tous les scénarios, et finalement, ce qui fait qu'on est efficace, c’est savoir gérer l'imprévu. Une citation de :Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival franco-ontarien et du Festival de la curd de Saint-Albert

Michel-Olivier Matte, directeur général du Festival de la Curd avec l'œuvre de l’artiste Désirée Perras (archives) Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Par ailleurs, aucun événement à grand déploiement n’est prévu cette année pour le Festival de la curd, en août, mais des annonces auront lieu dans les prochaines semaines, promet M. Matte.

On a obtenu un grand succès l’année dernière avec notre exposition de vaches artistiques. Ça nous a fait beaucoup réfléchir sur l’impact qu'un événement peut avoir dans la région et, au niveau de la visibilité, ça nous a permis d’étirer cet impact-là géographiquement autour de St-Albert, pas seulement à la fromagerie , souligne-t-il.

Quant aux organisateurs du Bluesfest, qui devait avoir lieu du 8 au 18 juillet, cette année, ils ont annoncé, dès avril dernier, que leur festival est reporté à 2022.

Avec les informations de Kevin Sweet et Valérie Lessard