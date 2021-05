Les parcs de jeux d’eau rouvrent à Ottawa et Gatineau

Malgré l’ordre de rester à la maison, encore en vigueur à Ottawa, et les restrictions en cours quant à l’utilisation de plusieurs de ses équipements extérieurs, la Ville a décidé d’ouvrir ses parcs de jeux d'eau plus rapidement que prévu, compte tenu des prévisions météorologiques des prochains jours.

En point de presse, mercredi, la médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, a indiqué que du point de vue de la santé publique, les parcs de jeux d’eau ne sont pas différents des terrains de jeux, et donc peuvent être exemptés des restrictions imposées par la province pour lutter contre la COVID-19.

Sans fournir une date officielle d’ouverture, elle a simplement demandé aux familles de continuer à maintenir la distanciation physique lorsqu’elles se rendent sur les parcs.

Nous ne demandons pas aux enfants de porter un masque dans les jeux d’eau, mais nous insistons et recommandons vivement aux enfants d'essayer de s'éloigner les uns des autres quand ils utilisent les jets d’eau , a déclaré la Dre Etches.

Mercredi, plusieurs résidents d’Ottawa ont rapporté que plusieurs parcs étaient déjà en fonction. Les autres devraient rouvrir d’ici la fin de la semaine.

La majorité des parcs ouverts d'ici vendredi à Gatineau

Du côté de Gatineau, la Ville confirme elle aussi, par voie de communiqué, que certains de ses parcs de jeux d'eau sont déjà ouverts. La majorité pourra accueillir des visiteurs d'ici vendredi.

La Ville demande toutefois de respecter les consignes sanitaires de la Santé publique, soit de limiter les activités de sport et de loisir extérieures sans contact aux personnes d'une même résidence ou pour un maximum de huit personnes de résidences différentes, de porter un couvre-visage pour les enfants de 10 ans et plus ainsi que pour les adultes aux abords des jeux d'eau et enfin, de respecter une distance de deux mètres en tout temps entre les personnes de résidences différentes.

La Ville de Gatineau indique qu’elle continuera de patrouiller dans ses parcs pour sensibiliser la population à cet effet .

Avec les informations de CBC