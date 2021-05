Le nouveau vidéoclip de David Goudreault réalisé par des jeunes Sherbrookois

Riziki Mkandama, étudiante en sciences humaines et elle-même slameuse, campe le personnage principal de Simone dans le vidéoclip. C’est d’ailleurs elle qui a approché David Goudreault pour pouvoir faire un clip avec la pièce Pleurer des soleils. Elle dit être tombée en amour dès la première écoute de cette chanson. Déjà le titre. Pleurer des soleils. C’est juste parfait. On pourrait écrire un film là-dessus , lance la jeune femme énergique de 18 ans.

Je suis tombée sur cette chanson sur YouTube et je l’ai tout de suite adorée. [...] Après la sortie de son album, j’ai écouté le disque en boucle. Mais Pleurer des soleils restait ma préférée. Une citation de :Riziki Mkandama, étudiante en sciences humaines et slameuse

J’ai écrit un petit scénario et j’ai contacté David [Goudreault] et il m’a dit oui. J’ai contacté mon ami Louis-Charles [Blais] et on a parlé un peu plus du scénario et il a décidé d’embarquer dans le projet. À partir de là, on a formé une équipe avec Pascal Marcotte, le chargé de projet et ami de David. C’est lui qui faisait en sorte que notre projet aille de l’avant , poursuit-elle.

Quand Riziki m’a approché, elle avait déjà une idée d’histoire , explique pour sa part Louis-Charles Blais, étudiant en gestion de commerce qui a coécrit, réalisé et monté le vidéoclip. Elle voulait raconter une histoire qui était importante pour elle. Alors, je l’ai aidée à la mettre en image. J’ai essayé de créer un scénario qui était plausible à l’écran qui raconte bien l’histoire et qui fait en sorte que le téléspectateur puisse comprendre ce que Riziki au fond d’elle voulait passer comme message.

Louis-Charles Blais, étudiant en gestion de commerce, a coécrit, réalisé et monté le vidéoclip. Photo : Photo fournie

Une chanson mélancolique et nostalgique

Riziki Mkandama dit avoir aimé la chanson en raison de la mélancolie et de la nostalgie qu’elle dégage. Vu que ce sont des poèmes, on a chacun notre propre interprétation, souligne-t-elle. En tant qu’humains, on est un mélange de choses, on est rempli de contradictions. Dans cette chanson, on n’idéalise rien. C’est [ancré] dans la réalité.

Quand Louis-Jean Cormier dit : le monde est gris, mais nous, on est couleurs. Ces paroles. C’est juste, wow. Une citation de :Riziki Mkandama, étudiante en sciences humaines et slameuse

Le vidéoclip retrace l’histoire de Simone, interprétée par Riziki Mkandama. Le prénom de Simone n’est pas un hasard. Il fait référence à la chanteuse américaine Nina Simone et Simone de Beauvoir, deux icônes que la jeune femme admire, malgré quelques contradictions chez la dernière.

Simone, c’est une adolescente noire qui souffre, mais qui continue à garder espoir en la vie. Une citation de :Riziki Mkandama, étudiante en sciences humaines et slameuse

Le scénario est en partie inspiré de la vie de la jeune femme au secondaire. Le scénario, ce sont des images que j’avais à l’intérieur de moi depuis longtemps, dit-elle. Simone est en secondaire 5, dans un collège privé. Elle s’ennuie terriblement. Elle a l’impression que la vie est une mise en scène. Et elle ne comprend pas pourquoi il y a autant de peine dans le monde. Elle veut juste vivre, être elle-même. Mais dans sa vie, beaucoup de choses n’ont pas de sens , explique-t-elle. Elle regarde souvent la caméra pour que quelqu’un la comprenne, parce qu’il n’y a personne qui la comprend.

Le vidéoclip comprend également des scènes plus lumineuses dans lesquelles on voit une Simone beaucoup plus libre d’être qui elle est. Quand elle est dans un champ, complètement libre, euphorique, le spectateur ne sait pas si c’est un rêve ou pas , poursuit-elle.

David Goudreault emballé

Le côté frondeur Riziki Mkandama a d’ailleurs beaucoup plu à David Goudreault. J’ai aimé son processus de réflexion et d’action. Le fait qu’elle ait le courage de proposer ça, j’ai trouvé ça très frondeur, mais c’était une belle fronde , lance-t-il, avec un sourire dans la voix. Le milieu artistique peut être très dur parfois. J’ai eu la chance d’avoir des gens qui m’ont donné un coup de main, qui m’ont fait confiance à certains moments, qui m’ont aidé à me lancer. Pour moi, c’est comme redonner au suivant.

Je suis à un moment de ma carrière où j’ai un peu plus de visibilité. Ça me fait plaisir si je peux en redonner à la relève, quand cette relève est brillante. Une citation de :David Goudreault