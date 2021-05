Écrire pour guérir : des militaires ouvrent leur coeur

La lecture bouleversante de plus de 200 témoignages d'anciens combattants, de militaires et de leurs familles s'effectue ces jours-ci au Centre des arts de la scène Jean-Besré de Sherbrooke. Depuis le mois de février, des ateliers d’écriture se sont tenus en virtuel et en présentiel. Des gens de partout au pays ont livré, de façon anonyme, leur témoignage bien personnel dans des carnets conçus spécialement pour ce projet artistique de grande envergure.

Le Projet Monarques, du Théâtre des Petites Lanternes, est né à la suite d'une demande du Comité des vétérans des Cantons-de-l’Est. Le souhait était d'ouvrir la discussion et d'entamer une guérison grâce à l'art.

[Ce sont] des gens qui ont souffert eux-mêmes, leur entourage, les membres de la famille, souligne le major Lacombe. Dans certains cas, des enfants, qui sont rendus grands aujourd'hui, qui ont plein de belles choses à conter, d'autres un peu moins belles.

Cette voix-là est tellement importante pour enlever la stigmatisation. Une citation de :Major Luc Lacombe

Le major Lacombe a pris le pari d'embarquer professionnellement dans cette aventure artistique parce que le Projet Monarques ose donner la parole aux militaires et à leurs familles. Aussi pour des raisons personnelles, parce qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique depuis une quinzaine d'années. Ça fait peut-être deux ans que je me l'admets. Cela a éclaboussé une partie de ma vie. J'ai eu ma part de petits problèmes. Tout ça vient me chercher , confie le militaire, enchanté d'avoir dit oui au projet.

Le major Luc Lacombe, commandant adjoint à l'unité de transition des Forces armées canadiennes Photo : Michelle Boulay

L'art pour libérer la parole

La particularité de ces carnets est le rapport intime de soi avec l'écriture. Il y a quelque chose de très libérateur pour les gens qui écrivent dans les carnets. Les gens nous livrent leur univers, avec beaucoup, beaucoup de passion. Des fois, c'est comme une déferlante, des fois c'est comme des directs au coeur, affirme la directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes, Angèle Séguin, émue.

La directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes, Angèle Séguin Photo : Michelle Boulay

On doit lire chaque feuille, chaque paragraphe, chaque phrase, chaque mot. Et ensuite de ça, on en discute. Il y a beaucoup de souffrance, il y a certaines joies. On sent que les gens ne se sentent pas compris. D'autres ont besoin d'une reconnaissance , souligne le major Lacombe.

La Défense canadienne reconnaît depuis longtemps les sacrifices des militaires. Elle a injecté des sommes importantes dans différents programmes, pour offrir une aide psychologique. Le Projet Monarques n'est toutefois pas un programme offert par la Défense, mais le major Lacombe explique qu'il est perçu comme un complément.

C'est une façon de communiquer, que moi, personnellement, j'explore en ce moment. Si elle peut être bénéfique pour plusieurs centaines de nos membres et leurs familles, wow! C'est un succès. Une citation de :Major Luc Lacombe

Le stress post opérationnel chez les militaires et les vétérans demeure, encore aujourd'hui, une sphère méconnue.

C'est sûrement la rare profession dans la vie qui demande un tel niveau d'engagement, qu'on ne peut pas saisir, nous. On peut pas saisir tous ces impacts-là, quand notre travail nous convie à la limite de la vie et de la mort , souligne Angèle Séguin.

Les traumatismes liés au stress opérationnel sont liés à tout problème psychologique découlant de l'exercice des fonctions au sein des Forces armées canadiennes. Cela peut être une dépression, de l'anxiété ou un choc post-traumatique.

De belles histoires aussi

Parmi les 200 témoignages reçus, le Major Lacombe se rappelle un cahier rempli d'espoir.

Je sentais la résilience d'un p'tit garçon qui semblait avoir perdu son père très jeune. Aujourd'hui, c'est un homme [...] Toute la sérénité et son cheminement de deuil qu'il a fait, comme jeune enfant, comme jeune adolescent, c'est très très positif , reconnaît-il.

La lecture des cahiers se poursuit toute la semaine. Un moment qui exige du temps et du recul. L'oeuvre théâtrale, tirée de tous ces témoignages précieux, verra le jour le 8 novembre 2022 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.